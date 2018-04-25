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Современное искусство: «ARTVILNIUS’20»

Фото BFL

2-4 октября ярмарка современного искусства «ARTVILNIUS’20» пригласит любителей искусства в выставочный центр «Литэкспо». Крупнейшее событие в сфере изобразительного искусства во всем восточноевропейском регионе представит посетителям самые интересные отечественные и зарубежные галереи, впечатляющую программу проектов и мероприятий.

В этом году организаторы особое внимание уделят искусству фотографии и перформанса. В рамках «ARTVILNIUS’20» свое творчество представят 50 галерей и 200 художников из 10 стран. Здесь можно будет увидеть частные международные коллекции произведений искусства, выставку инсталляций, скульптур и перформансов «Такас», посетить встречи с авторами, дискуссии, конференции и образовательные программы. 

Новинка этого года – перформанс-пространство, в котором пройдут выступления известных художников: Эвалдаса Янса и Кристины Швянчените, Моники Дирсите, Bon Along, Dr.Gora Parasit. В специальной зоне свои проекты представят Краковский музей современного искусства МОСАК, фонд  Lewben Art Foundation, Центр современного искусства и Центр визуальных искусств Йонаса Мекаса. После перерыва в стены «ARTVILNIUS» возвращается всемирно известный художник и джазовый виртуоз Владимир Тарасов, также впервые в истории ярмарки индивидуальные проекты представят художники Донатас Янкаускас- Дуонис и Аугустас Серапинас.

Кроме того, посетителям предложат обширную фотопрограмму. В ней примут участие известный латвийский художник Арнис Бальчюс и проживающий в США Витянис Янкунас. Посетители смогут увидеть произведения классиков литовской фотографии – Альгимантаса Александравичюса, Римантаса Дихавичюса, Ремигиюса Трейгиса, Виолетты Бубялите и др.

Уже в четвертый раз совместно с ярмаркой «ARTVILNIUS» проводится акция «Ночь в галерее». 2 октября городские галереи будут открыты до 23.00. Как всегда, эта акция станет хорошей возможностью познакомиться с самыми интересными выставками и художниками города. Все желающие смогут посетить участвующие в проекте галереи: AP Galerija, «AV17» , «Artife»,  Галерея Союза художников, «Editorial», «Kristina Norvilaitė galerija», «Meno Niša», «Музей MO» сад скульптур под открытым небом, «Pamėnkalnio galerija», «The Room», «Titanikas» «Užupio meno inkubatorius», «Vartai». Кстати, мероприятие «Ночь в галерее», как и посещение галерей, — бесплатное.

Подробная информация и расписание мероприятий в интернете по адресу www.artvilnius.com. 

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