Сохраняется запрет на въезд в Литву из Швеции, Португалии и Соединенного Королевства

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На следующей неделе сохраняется запрет на въезд в Литву для жителей Швеции, Португалии и Соединенного Королевства из-за высокой заболеваемости коронавирусом в этих странах.

Приезжающим из Бельгии на следующей неделе все еще нужно будет провести две недели в самоизоляции, сообщил в пятницу Минздрав.

Граждане Литвы могут вернуться в страну из всех стран, однако для приезжающих из вышеупомянутых стран обязательна 14-дневная самоизоляция.

Минздрав напоминает, что в том случае, если в зарубежном государстве в течение 14 последних дней число заболеваний COVID-19 на 100 тыс. жителей составляет от 15 до 25 случаев, то иностранцы могут приехать в Литву из такой страны, однако обязательна самоизоляция на две недели.

Если в стране в течение 14 последних дней число заболеваний COVID-19 на 100 тыс. жителей не превышает 15, то из такой страны не только можно приехать в Литву, но и необязательно соблюдать самоизоляцию. Если число заболеваний превышает 25 на 100 тыс. жителей, то въезд в Литву из такой страны запрещен.

Граждане Литвы могут приехать в страну из любой другой страны, однако если в течение 14 последних дней число заболеваний COVID-19 на 100 тыс. жителей в этой стране превышает 15 случаев, то по приезде в Литву нужно самоизолироваться на 14 дней.

Как отмечает Минздрав, нужна ли самоизоляция по возвращении из-за рубежа, зависит от исходной точки поездки. Это значит, что если у человека есть доказательство, что он едет из страны, по приезде из которой изолироваться не нужно, то изолироваться ему не нужно даже в том случае, если он следовал через другие страны. Однако только в том случае, если он в этих странах не останавливался по делам бизнеса или с другими целями. Если такого доказательства у него не будет, то к нему будут применяться меры на основании данных о последней посещенной им стране, непосредственно из которой он уже прибыл в Литву.

Прибывающие паромом из Швеции предупреждаются, что по приезде в Литве для них обязательна самоизоляция на 14 дней даже в том случае, если они до парома в Швеции следовали транзитом из Норвегии или Дании.

Также, если какая-либо страна попадает в список Литвы, это не значит, что гражданам Литвы разрешен въезд в нее — общего соглашения между всеми государствами Европейского экономического пространства нет. Но между всеми странами Балтии: Литвой, Латвией и Эстонией, — такое соглашение имеется, и условия передвижения между ними одинаковы.

Этот новый порядок распространяется на иностранцев из государств Европейского экономического пространства, Швейцарии, Соединенного Королевства. Решения о въезде в Литву иностранцев из третьих стран пока не приняты.