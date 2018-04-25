default image
Г.Науседа: "Восточному партнерству" нужны куда более сильные импульс и энтузиазм

Подробнее...
default image
В ЕС только Польша и Швеция еще не прошли пик эпидемии

Подробнее...
default image
Сохраняется запрет на въезд в Литву из Швеции, Португалии и Соединенного Королевства

Подробнее...
default image
Tez Tour с июля возобновит поездки в Грецию и Болгарию

Подробнее...
default image
Д. Вирбицкас: Литва осложнила коммерческую успешность БелАЭС

Подробнее...
default image
Британия официально отвергла продление переходного периода

Подробнее...
default image
А. Ширинскене: решение КС не снимает полученные комиссией свидетельства

Подробнее...
default image
Премьер Польши: поддерживаем Литву по БелАЭС, но хотим более тесных отношений с Минском

Подробнее...
default image
Франция расширит свою территорию

Подробнее...
default image
В больницах с коронавирусом находится 30 человек

Подробнее...
default image
Литва обжалует ЕС новые правила для перевозчиков, надеется на участие Польши

Подробнее...
default image
Р. Кароблис: присутствие военных США в Литве – лучшее средство сдерживания

Подробнее...
default image
Умер 75-й пациент с коронавирусом

Подробнее...
default image
В Пабраде – церемония завершения миссии военных США в Литве

Подробнее...
default image
В КНДР заявили, что отношения с США безнадежны

Подробнее...
default image
Комиссия во главе с А. Ширинскене сформирована незаконно, выводы противоречат Конституции

Подробнее...
default image
Названы самые безопасные в мире страны

Подробнее...
default image
При участии премьеров Польша открыла границы литовцам

Подробнее...
default image
Мировые лидеры поздравляют Путина с Днем России

Подробнее...
default image
Закрытие школ на фоне пандемии может оставить миллионы детей безграмотными - глава МВФ

Подробнее...
default image
Страсбургский суд взялся за дело об альтернативной военной службе в Литве

Подробнее...
default image
Еврокомиссия не включила Россию в список стран для снятия запрета въезда

Подробнее...
default image
Премьер С. Сквярнялис сказал, что в будущем не хотел бы работать в правительстве

Подробнее...
default image
Елизавета II отпразднует официальный день рождения в Виндзоре краткой церемонией и салютом

Подробнее...
default image
Литва и Польша открыли границы в пятницу в 10 часов

Подробнее...
default image
За сутки подтверждены 4 случая коронавируса, общее число – 1756

Подробнее...
default image
Израиль продлил до 1 июля запрет на въезд иностранцев в страну

Подробнее...
default image
Сейм Литвы ратифицировал соглашение об организации системы наблюдения за небом Балтии

Подробнее...
default image
Литва надеется, что в ЕП поймут ущерб от возврата грузовиков для рынка и экологии

Подробнее...
default image
Словакия открыла границы для 16 стран Европы

Подробнее...
default image
В Италии близкие жертв коронавируса подают жалобы на государство

Подробнее...
default image
В Шяуляйском суде - дело о призывнике, который не подчинялся приказам командира

Подробнее...
default image
Во Франции прогнозируют потерю миллиона рабочих мест в 2020 году

Подробнее...
default image
С приближением запуска БелАЭС жителям Вильнюсского и Швенченского района – таблетки йода

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс: БелАЭС может заработать в августе

Подробнее...
default image
Власти США планируют финансировать проведение испытаний вакцины от коронавируса

Подробнее...
default image
ВОЗ выступает за дополнительные исследования бессимптомных случаев коронавируса

Подробнее...
default image
А.Вярига: стремление людей праздновать имеет свою цену

Подробнее...
default image
Названа самая обедневшая из-за пандемии COVID-19 страна Европы

Подробнее...
default image
Новый Закон о лоббистской деятельности внес бы больше ясности – С.Сквярнялис

Подробнее...
TOP,Новости,Общество,Туризм

Сохраняется запрет на въезд в Литву из Швеции, Португалии и Соединенного Королевства

Фото из открытых источников

На следующей неделе сохраняется запрет на въезд в Литву для жителей Швеции, Португалии и Соединенного Королевства из-за высокой заболеваемости коронавирусом в этих странах. 

Приезжающим из Бельгии на следующей неделе все еще нужно будет провести две недели в самоизоляции, сообщил в пятницу Минздрав.

Граждане Литвы могут вернуться в страну из всех стран, однако для приезжающих из вышеупомянутых стран обязательна 14-дневная самоизоляция. 

Минздрав напоминает, что в том случае, если в зарубежном государстве в течение 14 последних дней число заболеваний COVID-19 на 100 тыс. жителей составляет от 15 до 25 случаев, то иностранцы могут приехать в Литву из такой страны, однако обязательна самоизоляция на две недели. 

Если в стране в течение 14 последних дней число заболеваний COVID-19 на 100 тыс. жителей не превышает 15, то из такой страны не только можно приехать в Литву, но и необязательно соблюдать самоизоляцию. Если число заболеваний превышает 25 на 100 тыс. жителей, то въезд в Литву из такой страны запрещен. 

Граждане Литвы могут приехать в страну из любой другой страны, однако если в течение 14 последних дней число заболеваний COVID-19 на 100 тыс. жителей в этой стране превышает 15 случаев, то по приезде в Литву нужно самоизолироваться на 14 дней. 

Как отмечает Минздрав, нужна ли самоизоляция по возвращении из-за рубежа, зависит от исходной точки поездки. Это значит, что если у человека есть доказательство, что он едет из страны, по приезде из которой изолироваться не нужно, то изолироваться ему не нужно даже в том случае, если он следовал через другие страны. Однако только в том случае, если он в этих странах не останавливался по делам бизнеса или с другими целями. Если такого доказательства у него не будет, то к нему будут применяться меры на основании данных о последней посещенной им стране, непосредственно из которой он уже прибыл в Литву. 

Прибывающие паромом из Швеции предупреждаются, что по приезде в Литве для них обязательна самоизоляция на 14 дней даже в том случае, если они до парома в Швеции следовали транзитом из Норвегии или Дании. 

Также, если какая-либо страна попадает в список Литвы, это не значит, что гражданам Литвы разрешен въезд в нее — общего соглашения между всеми государствами Европейского экономического пространства нет. Но между всеми странами Балтии: Литвой, Латвией и Эстонией, — такое соглашение имеется, и условия передвижения между ними одинаковы. 

Этот новый порядок распространяется на иностранцев из государств Европейского экономического пространства, Швейцарии, Соединенного Королевства. Решения о въезде в Литву иностранцев из третьих стран пока не приняты. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.