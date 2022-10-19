Союз семей проведет в столице митинг, разрешение на 15 тыс. участников

Как сообщил BNS руководитель движения семей Раймондас Гринявичюс, мероприятие организуется в преддверии Дня Конституции 25 октября и 34-й годовщины Саюдиса.

Однако он говорит, что объявление о мероприятии еще готовится и точные темы протеста будут выясняться позже.

Фото seimusajudis.lt

«Если вы читаете Конституцию, практически каждая вторая из всех существующих статей неактивна. На данный момент ничего нельзя выделить — ни семейную политику, ни образование, ни медицину. На практике Конституция утратила силу», — сказал Р. Гринявичюс.

По его словам, организация опасается, что заявления некоторых политиков, представителей Генпрокуратуры о том, что Конституция должна соответствовать сегодняшним реалиям, означают, что политики начнут чаще менять основной закон страны.

Он говорит, что не знает, смогут ли 15 тысяч человек, указанные в разрешении, собраться на мероприятие, но надеется на большую явку.

«Эта надежда зависит от того, удовлетворены люди текущей ситуацией или нет. Мы не можем влиять на людей, они должны сами решать, им лучше сидеть на диване или что-то делать», — сказал глава ассоциации.

Р. Гринявичюс также сообщил, что после того, как в этом году Сейм ужесточил процедуру регистрации политических комитетов, Движение семей приняло решение не создавать их на предстоящих муниципальных выборах, поскольку это «практически невозможно».

Ассоциация будет сотрудничать с четырьмя политическими силами: Союзом крестьян и зеленых Литвы (LVŽS), Христианским союзом, партией регионов Литвы и партией «Порядок и справедливость».

Это первое массовое мероприятие, запланированное Маршем семей в столице после годичного перерыва – в этом году самоуправление не выдало организации разрешение на проведение собрания 16 февраля у памятника Й. Басанавичюсу, мотивируя это тем, что планы организаторов противоречат официальным государственным мероприятиям.

В последний раз представители организации протестовали перед Сеймом в июне, тогда собралось более ста человек. Перед этим, в мае, они собрались с единомышленниками в Каунасском районе, на Марш в защиту семьи, в декабре прошлого года у Сейма была организована двухнедельная акция протеста.

Информация ЛК по сообщению BNS

На своей странице Lietuvos Šeimų Sąjūdis/ facebook.com Движение семей разместило информацию о планируемом митинге и контактную информацию.