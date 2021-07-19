Создается карточка жителя Клайпеды

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Клайпедское городское самоуправление сообщило о подготовке Карточки клайпедчанина, которая будет обеспечивать лучшие условия для пользования услугами действующих в портовом городе учреждений.

«Уже сегодня мы можем сказать, что это будет карточка лояльности Клайпеде, которая предоставляет горожанам дополнительные скидки при посещении музеев, концертов, при пользовании различными услугами, предлагаемыми в городе», – отметил мэр портового города Витаутас Грубляускас.

«Мы призываем и бизнес присоединиться к этой идее – их предложения также будут интегрированы в Карточку клайпедчанина», – сказал он.

В концепции предусматривается, что Карточку клайпедчанина смогут получить совершеннолетние граждане, декларировавшие проживание в портовом городе.

Скидки будут предлагать как муниципальные учреждения, так и частный бизнес. Уже сейчас некоторые учреждения планируют, что смогут предоставлять скидку в размере 25%, а для пожилых людей – в 50% на билеты в музеи, на концерты, мероприятия, а также скидку в 50% на годовой билет на общественный транспорт.

Планируется, что карточка буде т как физической, так и виртуальной в виде мобильного приложения, она будет бесплатной.

Ее планируется внедрить до конца осени.