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TOP,Политика

Создание госбанка: дискуссии продолжаются

Фото Robertas Dačkus/ lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече на минувшей неделе с министром экономики и инноваций Римантасом Синкявичюсом обсудил вопросы, связанные с созданием государственного банка развития, обеспечением безопасности национальных данных и реестров, а также развитие туристического сектора. Об этом сообщила пресс-служба президентского дворца.

Госбанк – проект государственной важности

Глава государства подчеркнул, что государственный банк развития должен заполнить пробелы на рынке, расширив кредитование малого и среднего бизнеса, а также возможности долгосрочных государственных инвестиций.

«Работая в регионах Литвы, я слышу жалобы от представителей бизнеса, затронутых пандемией коронавируса, о задержке поддержки и компенсаций. Понятно, что у государства в настоящее время не хватает возможностей сделать это. Поэтому первым шагом в создании государственного банка развития должна стать консолидация существующих государственных институтов финансового развития», – сказал литовский лидер.

Г. Науседа также подчеркнул необходимость разработки плана долгосрочной адаптации новых мер, принятых во время пандемии, таких, как прямое кредитование и Фонд поддержки бизнеса.

По словам президента, государству нужен финансовый институт, способный прозрачно и эффективно управлять мерами, предусмотренными в плане экономических преобразований.

Правительство Литвы намеревается создать национальный банк, поэтому рассматривает в числе других возможностей покупку уже действующего банка, сказал министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс после встречи с президентом Г. Науседой. «Комиссия должна продолжать работу и рассмотреть разные варианты, включая, возможно, покупку уже существующего банка. Речь идет о банках, которые уже действуют в нашей стране», – сказал Р. Синкявичюс.

Создание госбанка получило статус экономического проекта государственной важности. «Европейская комиссия (ЕК) должна изучить, не нарушает ли конкуренцию та схема, которая будет предложена, не является ли это чересчур большой государственной помощью одному виду бизнеса, и мы должны получить одобрение ЕК», — сказал Р. Синкявичюс. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристина Георгиева сказала, что при создании госбанка важно иметь сильную модель управления, не зависимую от политического влияния.

Как утверждает ЕК, сейчас банковский сектор Литвы — один из наиболее концентрированных в Евросоюзе, поэтому повышаются и системные риски. Трем крупнейшим банкам — Swedbank, SEB и Luminor — принадлежит около 80% рынка.

Глава государства и министр экономики также обсудили ситуацию с пострадавшими из-за ливня серверами Центра регистров, в результате чего работа системы электронного здравоохранения была нарушена.

Приоритет — обеспечению сохранности базы данных

Г. Науседа призвал Р. Синкявичюса тщательно изучить этот инцидент – дать оценку ситуации и предложить решения, которые позволили бы обеспечить безопасность данных. По словам президента, долгосрочная стратегия управления данными должна быть приоритетом, чтобы избежать значительного ущерба государству в будущем.

Также лидер Литвы дал позитивную оценку решению главы Минэкономики назначить заместителя министра по вопросам туризма. «Преобразование и адаптация этого сектора для работы в условиях пандемии требуют большего внимания, так как воздействие вируса будет ощущаться здесь дольше всего», – заявил президент. 

Информация «ЛК», BNS 

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