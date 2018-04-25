Создание Государственного банка развития

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Министерство экономики и инноваций Литвы предложит правительству обратиться в Еврокомиссию (ЕК) за технической помощью при учреждении Государственного банка развития, сообщает BNS.

Такое решение специальной рабочей группы представила ее руководитель, вице-министр экономики и инноваций Екатерина Рояка. По ее словам, подготовка экспертного заключения ЕК может занять около года.

Рабочая группа рассмотрела следующие варианты: первый вариант — консолидирование действующих в Литве национальных учреждений развития (Фонда сельскохозяйственных кредитов и гарантий, Агентства развития государственных инвестиций и учреждения Invega); второй вариант — создание холдинга на основании этих агентств; третий — приобретение действующего банка или создание нового государственного банка. По словам Е. Рояки, самый дорогостоящий — третий вариант. Он к тому же еще и самый длительный по времени, требует совершенно нового правового регулирования и является «самым рискованным».

Как утверждает ЕК, сейчас банковский сектор Литвы — один из наиболее концентрированных в Евросоюзе, поэтому повышаются и системные риски. Трем крупнейшим банкам — Swedbank, SEB и Luminor — принадлежит около 80% рынка.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ