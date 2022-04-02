Созданная в январе партия Сквернялиса находится на вершинах рейтингов

Партия экс-премьера Литвы Саулюса Сквернялиса закрепилась на втором месте в рейтинговой таблице, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Vilmorus по заказу газеты Lietuvos Rytas и опубликованные в субботу.
На первом месте остается оппозиционная Социал-демократическая партия Литвы. Если бы выборы в Сейм состоялись сейчас, за нее проголосовали бы 14,3% респондентов (в феврале — 15,6%).
12,3% избирателей поддержали бы оппозиционный Демократический союз «Во имя Литвы» Сквернялиса (в феврале -10,3%).
За правящий Союз Отечества-Литовских христианских демократов (СО-ЛХД, консерваторов) проголосовали бы11,8% респондентов (в феврале 8,9%).
По словам главы Vilmorus Владаса Гайдиса, в марте различия в рейтингах между тремя самыми популярными партиями уменьшились.
«Очевидно, что различия между этими партиями снизились, и здесь как бы высшая лига, а другие партии,прошли бы в Сейм со значительным разрывом», — сказал он.
Ниже в таблице с 6,7% (в феврале 7%) находятся оппозиционные «аграрии», а 5,1% опрошенных поддерживают правящее Либеральное движение (в феврале 4,5%), за Партию труда готовы голосовать — 4,3%. (5%).
Репрезентативный опрос центра социологических и рыночных исследований Vilmorus был проведен 10–19 марта, было опрошено 1005 человек, погрешность результатов опроса составляет 3,1%.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено