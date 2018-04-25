Создатели сериала Stranger things благодарят Литву за гостеприимство и хвалят Вильнюс

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Создатели сериала Stranger things (рус. «Очень странные дела», или «Загадочные события»), который американская компания стримингового сервиса Netflix снимала на территории бывшей Лукишкской тюрьмы в Вильнюсе, благодарят Литву за гостеприимство и хвалят Вильнюс.

«Мое приключение по воссозданию в Литве «американской» жизни, было большим вызовом, но еще и большим вдохновением. Мы очень благодарны городу Вильнюсу и прекрасной Литве за гостеприимство», – цитируются в пресс-релизе Вильнюсской мэрии слова режиссера сериала Шона Леви.

В сообщении также говорится, что режиссер хвалил Вильнюс, его рестораны, жизнь города, талантливую и трудолюбивую литовскую команду.

По словам продюсера сериала Иана Патерсона, Вильнюс очень кинематографический и иллюстративный город.