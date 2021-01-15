Создателям мемориала в Юрбаркасе – награда Департамента нацменьшинств

В 2016 году небольшая площадь в Юрбаркасе, на пересечении улиц Кауно и Кранто, получила название площадь Синагоги. На этом месте было решено поставить памятник, который позже превратился в мемориал в память о стоявшей здесь одной из красивейших синагог и истории евреев города. Самоуправление Юрбаркского района обратилось к известной семье скульпторов Зунделовичей с просьбой взяться за проект. Создать памятник согласился израильский скульптор Давид Зунделович, семья отца которого жила в Юрбаркасе до Второй мировой войны. Над проектом вместе работали его дочь архитектор Анна Зунделович и сын дизайнер и продюсер Григорий Зунделович.

Идея и концепция проекта – это подарок семьи Зунделовичей истории и городу Юрбаркасу, вся работа была проделана за их счет и на пожертвования. Место для мемориала предоставило самоуправление Юрбаркского района, на что были пожертвованы необходимые средства. На строительство мемориала жители Юрбаркаса и других городов Литвы, потомки еврейской общины Юрбаркаса из Израиля, США, ЮАР, Великобритании, России, Канады и Германии вносили пожертвования на счет, открытый ассоциацией «Кuriame Jurbarkui». Реализация проекта частично финансировалась Фондом доброй воли.

Мемориал на площади Синагоги возводился более трех лет, торжественная церемония открытия прошла 19 июля 2019 года. Во время церемонии Давид Зунделович рассказал об идее создания этого исключительного памятника: «История формируется воспоминаниями и опытом людей. История Юрбаркаса печальна, потому что почти все евреи города и некоторые литовцы были убиты во время войны. Но это не памятник Холокосту. Как показала история, мрамор воплощает идею о том, что две разные культуры могут жить вместе. Это памятник истории и людям».

Главный мотив памятника – река Нямунас, на берегу которой расположен Юрбаркас, но в памятнике важны и другие символы: еврейский алфавит, община, священный город Иерусалим и дом собрания – Юрбаркская синагога одна из самых красивых синагог в Европе. Центральный элемент мемориала на площади Синагоги – возвышение со скульптурной композицией из базальтовых столбов, напоминающей разрушенную деревянную синагогу – сердце культурной и духовной жизни еврейской общины Юрбаркаса. Еще один столб в составе композиции расположен на отдалении. Он символизирует колодец синагоги, который находился через дорогу. Колодец отмечен QR-кодом, который дает возможность присоединиться к цифровой части мемориала, из которой вы можете узнать об истории евреев Юрбаркаса.

В связи с объявленным в Литве карантином награды планируется вручить семье Зунделович и мэру самоуправления Юрбаркского района на торжественном мероприятии, дата которого будет выбрана с учетом меняющихся требований безопасности.

Информация «ЛК»