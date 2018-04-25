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TOP,Новости,Политика,Сейм Литвы

Созвана внеочередная сессия Сейма из-за ситуации в Беларуси, предлагается делегация в Минск

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Парламентарии Литвы решили в следующий вторник созвать внеочередную сессию сейма, на которой планируется обсудить ситуацию в Беларуси и отправку делегации сейма в Минск. 

Правление сейма в пятницу утвердило рабочую повестку будущей сессии, а предложение о визите в Беларусь поручено сформулировать парламентскому Комитету по иностранным делам (КИД).

Отправить делегацию в Беларусь предложила оппозиционная фракция консерваторов. Председатель сейма Викторос Пранцкетис заявил, что у правления сейма нет полномочий, чтобы формулировать задание для делегации, поэтому необходимо решение комитета.

«Будет составлена группа из тех, кто может посредничать и наблюдать за ситуацией. Устав сейма не позволяет правлению сейма формулировать задание, я бы хотел попросить комитеты до вторника, чтобы они предложили и повестку визита в Беларусь, и конкретных лиц», — заявил В. Пранцкетис.

Отправить делегацию в Беларусь предлагает оппозиционная фракция Союз Отечества — Литовские христианские демократы.

«Мирные протесты жителей Беларуси, которые начались после подтасованных президентских выборов, жестко подавлялись с применением силы, тысячи протестующих были задержаны, ранены, есть погибшие. Поэтому предлагается сформировать делегацию сейма для отправки в Беларусь, а сам визит для оценки соблюдения прав человека и политической ситуации организовать как можно скорее, в самое ближайшее время», — заявил консерватор Жигимантас Павилёнис.

В качестве руководителя делегации в сейме предлагают председателя Комитета по европейским делам Гедиминаса Киркиласа, в состав делегации предлагают включить консерватора Ж. Павилёниса, Ингриду Шимоните, Эмануэлиса Зингериса, Лауринаса Касчюнаса, представителей фракции «аграриев» Томаса Томилинаса, руководителя Комитета по правам человека Валериюса Симуликаса, либерала Гинтараса Вайчекаускаса, социал-демократа Расу Будбергите, главу Партии свободы Аушрине Армонайте.

На заседании правления сейма было заявлено, что собраны подписи о созыве внеочередной сессии, представлена ее повестка.

В ходе внеочередной сессии планируется заслушать представителей гражданского общества и оппозиции Беларуси по вопросам прав человека и политической ситуации в стране. Также сейм обсудит, какую международную помощь ожидает белорусское общество, сообщили консерваторы.

Сейм планирует подтвердить позицию Литвы о нелегитимности Александра Лукашенко, призвать правительство Литвы и Евросоюз ввести санкции против представителей режима. Также будут обсуждаться формы помощи пострадавшим гражданам Беларуси. 

Сессия созывается по требованию более трети членов Сейма от оппозиционных фракций Союза Отечества-Литовских христианских демократов, Союза либералов, Литовской социал-демократической партии, Смешанной группы членов сейма, а также правящей фракции Литовской социал-демократической партии труда. 

«Только выражать озабоченность уже недостаточно — репрессии режима А. Лукашенко и контролируемых им силовых структур против мирных протестующих с каждым днем становятся всё более жестокими и бесчеловечными. Литва должна показывать Европе пример и не только не признавать такого руководителя Беларуси законным, но и ввести санкции и призвать ЕС и США ввести санкции против представителей режима, которые несут ответственность за репрессии и фальсификацию выборов», — заявила одна из инициаторов созыва внеочередной сессии парламентарий И. Шимоните.

Резолюцию сейма представили члены всех основных фракций сейма: глава консерваторов Габриэлюс Ландсбергис и члены этой фракции И. Шимоните, Ж. Павилёнис, министр иностранных дел Л. Линкявичюс, руководитель «социал-трудовиков» Г. Киркилас, представитель Юозас Бернатонис, глава «аграриев» Рамунас Карбаускис, председатель Союза либералов Виктория Чмилите-Нильсен, староста фракции социал-демократов Р. Будбергите, глава Партии свободы Аушрине Армонайте.

Созвана внеочередная сессия Сейма из-за ситуации в Беларуси, предлагается делегация в Минск

  1. Вечером деньги Утром стулья :

    А кто-то уже звал вас в Минск. Или нахрапистые и беспардоннные в приглашении не нуждаются.
    Лучше в Вашингтон сразу. Или и там не ждут без результатов за потраченные зря доллары?

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