СП-2 могут достроить до конца 2021 года — СМИ

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Северный поток-2 могут достроить уже до конца 2021 года. Об этом сообщает Bloomberg .

Российский трубопровод протяженностью 1230 километров достиг ключевого момента строительства, когда были закончены работы над его частью в водах Германии. Теперь нужно завершить 157-километровый отрезок в акватории Дании.

Как пишет издание, прогресс в сооружении газопровода — это победа для Владимира Путина и Газпрома, так как завершение Северного потока-2 позволит России увеличить поставки газа в Европу и обойти традиционный транспортный коридор через Украину.

«Нужно еще проложить 120 километров трубопровода в водах Дании и примерно 30 километров в немецкой исключительной экономической зоне. Мы не можем сообщить больше деталей о строительстве и будем сообщать о предстоящих работах в море в соответствующее время», — цитирует Bloomberg оператора СП-2.

Напомним, что ранее Песков признал опасность новых санкций для СП-2. Вашингтон готовит финальный пакет санкций против российского проекта, работы над которым сдвинулись с места спустя год, сообщили СМИ.