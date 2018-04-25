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SpaceX отправит космических туристов на орбиту в 2021 году

Фото pixbay.com

Как пишет портал Space.com, уже в 2021 году американская компания SpaceX начнёт отправлять на орбиту космических туристов на своём новом корабле Crew Dragon.

Набор туристов будет осуществлять специальная компания Space Adventures, которая занимается отправкой туристов на российских космических кораблях «Союз» с 2001 года. Всего с её помощью в космосе побывали семь человек — все они известные люди.

Теперь на борту корабля смогут отправиться до четырёх человек, они совершат полёты длительностью до пяти суток. Первый полёт намечен на начало следующего года. В ходе него запланирована стыковка с МКС. Ожидается, что это событие станет историческим, оно откроет эру массового космического туризма.

tourister.ru

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