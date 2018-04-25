Спад пассажиропотока на железной дороге

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Во втором квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого количество пассажиров железнодорожного транспорта сократилось как минимум вдвое в подавляющем большинстве стран Евросоюза. Об этом сообщает статистическое агентство Eurostat.

На снижение показателя повлияли меры, принятые странами Евросоюза в связи с пандемией коронавируса.

Наибольшее сокращение было зафиксировано в Ирландии – пассажиропоток сократился на 94 процента. Далее следуют Франция, Испания и Люксембург, где показатель на 78 процентов меньше в каждой стране. В Италии сокращение составило 77 процентов.