Спад пассажиропотока на железной дороге

Во втором квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого количество пассажиров железнодорожного транспорта сократилось как минимум вдвое в подавляющем большинстве стран Евросоюза. Об этом сообщает статистическое агентство Eurostat.
На снижение показателя повлияли меры, принятые странами Евросоюза в связи с пандемией коронавируса.
Наибольшее сокращение было зафиксировано в Ирландии – пассажиропоток сократился на 94 процента. Далее следуют Франция, Испания и Люксембург, где показатель на 78 процентов меньше в каждой стране. В Италии сокращение составило 77 процентов.
В Литве пассажиропоток на железнодорожном транспорте сократился на 57 процентов. В Эстонии и Латвии немного меньше – на 55 и 52 процента соответственно.
Кроме того, по данным Eurostat, снизилась продолжительность пассажирских перевозок. Самое большое снижение поездок наблюдалось в Ирландии (-95 процентов), Испании (-87), Италии (-85), Франции (-80), Люксембурге (-78).
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ