Спад продаж новых автомобилей в Литве — наиболее заметный в странах Балтии

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Сокращение продаж новых автомобилей в Литве в январе этого года было наиболее заметным в странах Балтии и одним из самых больших во всем Евросоюзе (ЕС), сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).

В Литве в январе продано 2306 новых автомобилей — на 45,6% меньше, чем в январе 2020 года. В Латвии продажи автомобилей упали на 33,4% до 989, в Эстонии — на 12,7% до 1982.