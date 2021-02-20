Спад продаж новых автомобилей в Литве — наиболее заметный в странах Балтии

Сокращение продаж новых автомобилей в Литве в январе этого года было наиболее заметным в странах Балтии и одним из самых больших во всем Евросоюзе (ЕС), сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).
В Литве в январе продано 2306 новых автомобилей — на 45,6% меньше, чем в январе 2020 года. В Латвии продажи автомобилей упали на 33,4% до 989, в Эстонии — на 12,7% до 1982.
Более заметным спад продаж новых автомобилей был в январе только в Румынии (51,9%), Испании (51,5%) и Словакии (50,6%).
Во всем ЕС продажи новых автомобилей в этом году сократились на 24% до 726,5 тыс. Самыми популярными остаются автомобили марки Volkswagen — их в январе продано 82 тыс или на 30,1% меньше, чем в январе 2020 года.