Спасение символа продолжается

Фото vilnius.lt

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Проект по окончательному приведению в порядок горы Гядиминаса в Вильнюсе подготовит компания «Hidroterra», сообщил Национальный музей Литвы. Общая стоимость проекта – 2 миллиона 180 тысяч евро.

Приоритет будет отдан юго-восточной части горы, где, по мнению экспертов, существует самая большая угроза оползней: здесь будут проведены исследования и подготовлен проект в течение 9 месяцев.

Параллельно, только в течение более долгого срока – 15-ти месяцев, проектировщик подготовит план приведения в порядок остальной части горы.

Как сообщил директор компании «Hidroterra» Дарюс Калесникас, «ситуация является стабильной, с ноября 2017 года не было зафиксировано ни одного оползня». Сейчас многое зависит от погодных условий – сильные дожди и теплая зима могут повлечь за собой непредсказуемые последствия. Начало самих работ на юго-восточной части горы намечено на лето следующего года, а закончить работы планируется к концу 2022 года.

Информация «ЛК», vilnius.lt

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