Спасительная прохлада

В жаркие летние дни все освежаются по-разному: кто-то прячется от жары за городом, кто-то не расстается с вентилятором, а кто-то проводит все время на кухне, готовя вкуснейшие замороженные десерты.

Сорбет с идеальной кислинкой, джелато в аппетитных вафельных рожках и даже традиционный итальянский десерт спумони можно приготовить дома.

Ирисовые «каштаны»

1 ст. арахисового масла, 1 ч.л. экстракта ванили, щепотка поваренной соли, 1 ст. сахарной пудры, ¾ ст. мелко нарезанных мягких ирисок, 340 г колотого полусладкого шоколада, зубочистки.

В большой миске смешайте арахисовое масло, экстракт ванили и соль. Взбейте ингредиенты миксером, добавляя постепенно сахарную пудру, пока сахар полностью не разойдется, а масса не загустеет и не станет сухой на ощупь. Руками вмешайте ириски.

Сформируйте из теста шарики диаметром примерно 2,5 см (их получится около 32) и выложите на тарелки. В центр каждого шарика вставьте зубочистку и уберите в морозилку примерно на час, пока шарики не застынут. После этого поместите шоколад в небольшую огнеупорную миску. Поставьте миску на соусник, наполненной на 1 см слегка закипающей водой (убедитесь, что дно миски не касается воды), и разогревайте шоколад, помешивая, пока он не растопится.

Достаньте шарики из морозилки и по одному обмакните их в шоколад так, чтобы арахисовое масло по-прежнему виднелось. Прежде чем перекладывать шарики на тарелку, подождите, когда стекут излишки шоколада. Уберите десерт в холодильник. Перед подачей уберите зубочистки.

Классический спумони

Кулинарный спрей или растительное масло для смазывания форм, 15 шоколадных вафель, 2 ст. л. соуса «черный шоколад», 500 мл шоколадного мороженого с шоколадной крошкой, 500 мл ванильного мороженого, ½ стакана коктейльной вишни, 3 ст. л. сиропа от вишни, 500 мл фисташкового мороженого.

Слегка смажьте алюминиевую прямоугольную форму размером 12х22 см кулинарным спреем или растительным маслом. Со всех сторон выложите пищевую пленку, оставляя 5 см излишка по краям – кулинарный спрей поможет пленке плотнее прилегать к форме.

В кухонном комбайне взбейте шоколадные вафли до консистенции песка. Добавьте шоколадный соус и взбейте массу еще раз, пока все ингредиенты не перемешаются. Переложите смесь в форму и надавите, чтобы она плотно прилегала ко дну – так образуется корка. Уберите на 30 минут в морозилку, чтобы масса застыла.

Тем временем достаньте из морозилки шоколадное мороженое, чтобы оно размягчилось. Через 30 минут достаньте из морозилки форму с вафельной смесью и поверх нее равномерно распределите шоколадное мороженое толстым слоем – для этого используйте небольшую металлическую или резиновую лопаточку. Вновь уберите форму в морозилку еще примерно на полчаса. Тем временем размягчите ванильное мороженое при комнатной температуре.

Когда ванильное мороженое размягчится, переложите его в миску и соедините с нарезанной вишней. Перемешивайте ингредиенты до тех пор, пока вишня не разойдется, а краситель не распределится равномерно. Достаньте форму из морозилки и разложите вишневое мороженое поверх шоколадного. Поставьте форму обратно, как минимум на час – вишневый слой дольше застывает.

За 30 минут до того, как вишневый слой застынет, достаньте фисташковое мороженое из холодильника. Когда оно размягчится, распределите его равномерно поверх вишневого слоя так, чтобы мороженое почти полностью заполняло форму. Накройте пленкой и уберите в морозилку на ночь.

Перед подачей уберите пленку и переверните спумони на кухонную доску. Осторожно снимите форму и удалите остатки пленки. Нарежьте спумони ломтиками толщиной 2 см с помощью ножа, опущенного предварительно в теплую воду (нож необходимо смачивать перед каждым ломтиком) и подавайте к столу.

Крем-брюле с орешками

350 г сметаны (25%), 250 г вареной сгущенки, горсть орехов.

В чашу выкладываем сметану, чем жирнее, тем лучше, и вареную сгущенку. Взбиваем миксером до однородности. Затем добавляем колотые орехи по вкусу, хорошо все перемешиваем и отправляем в морозильную камеру на 3-4 часа до состояния мягкого мороженого или на ночь — до состояния твердого.

Фруктово-ягодное мороженое

2 банана (замороженные), 200 г смородины (замороженная), 1/2 стакана ряженки, 2-3 ст. л. сахарной пудры.

Предварительно необходимо заморозить банан. Для этого режем его на небольшие кусочки, можно кубиками, можно пластинками. Выкладываем ровным слоем, например, на доску и отправляем в морозилку примерно на 1 час. Бананы лучше всего брать спелые, так как они слаще и мягче. Замерзшие бананы перекладываем в блендер, добавляем к ним также замороженную ягоду, ряженку и сахарную пудру по вкусу, перемалываем их до однородности. Долго взбивать не нужно, так как от этого мороженое начинает нагреваться и таять. Готово!

Шоколадно-сливочное мороженое

200 мл сливок ( 33% ), 2 банана (замороженные), 2 ч.л. какао, 150 г вареной сгущенки.

Чтобы сделать мороженое менее калорийным, часть сливок заменим бананами. Также берем предварительно замороженные бананы и перемалываем их вместе с вареной сгущенкой. Аккуратно вмешиваем в бананы жирные сливки — и готово! Можно его немного подморозить, а можно есть и таким, мягким. Как вы видите, банановая основа довольно универсальна, поэтому не бойтесь экспериментировать с добавками, будь то орехи, джемы, печенье или что-либо другое.

Клубничный сорбет с йогуртом

400 г клубники, 140 г натурального йогурта, 50 г сахарной пудры, 1 ст. л. лимонного сока.

Очищенную от плодоножек клубнику измельчите в пюре, используя блендер. Затем добавьте все остальные ингредиенты, взбейте, распределите сорбет по формам и отправьте замораживаться в течение нескольких часов.

Вишневый сорбет

1 кг замороженной вишни, 150 г сахара, 0,5 лимона, 2 ст. л. воды.

Удобен тем, что вишню можно найти круглый год в замороженном виде. Итак, заранее достаньте вишню из морозилки, чтобы она немного размякла. За это время приготовьте сахарный сироп: растопите сахар с водой и соком половины лимона в сотейнике. Затем измельчите вишню с сиропом в блендере, распределите по формам и отправьте в морозилку на пару часов. Готово!

Мятно-цитрусовый сорбет

300 г сахара, 1 стакан листьев мяты, 1 лимон, 200 мл кипятка.

Освежающий вкус! Для его получения срежьте цедру лимона, залейте ее кипятком с сахаром и мятой и оставьте так на 20 минут. Затем процедите для получения ароматного настоя. Смешайте его с соком одного лимона и отправьте замораживаться в морозилку на 8 часов. Регулярно помешивайте десерт, примерно раз в 40 минут.*