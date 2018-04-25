default image
Специалисты из Австралии заявили о прорыве в создании вакцины от COVID-19

Подробнее...
default image
В Литве вновь открылись нотариальные конторы

Подробнее...
default image
Covid-19: в общественном транспорте Таллинна вводится бесплатный проезд

Подробнее...
default image
Экономисты положительно оценивают идею совместных заимствований ЕС

Подробнее...
default image
В России школьников отправляют на трехнедельные каникулы из-за коронавируса

Подробнее...
default image
После ликвидации очередей Польша ограничила движение грузовиков через Лаздияй

Подробнее...
default image
Г.Науседа благоприятно оценивает "коронавирусные облигации"

Подробнее...
default image
Правительства Швеции и Дании спасают авиакомпанию «SAS»

Подробнее...
default image
К полуночи установлено еще семь случаев коронавируса , всего- 48

Подробнее...
default image
В Литве подтверждены еще пять случаев коронавируса, всего 41 случай

Подробнее...
default image
Германия начинает масштабную эвакуацию своих граждан по всему миру

Подробнее...
default image
В Австрии растет безработица: за два дня на 49 тыс. человек

Подробнее...
default image
Musu amatai начинает выпуск защитных масок многоразового использования

Подробнее...
default image
На время действия карантина Украина приостановила призыв в армию

Подробнее...
default image
Китайцы шлют Литве в дар 20 тысяч медицинских масок, 120 тыс. пар перчаток

Подробнее...
default image
В Клайпедском порту ждут паром с гражданами Литвы из Киля

Подробнее...
default image
Дания предпринимает решительные шаги по ограничению распространения вируса

Подробнее...
default image
Г. Науседа подписал пакет законов по управлению экономическим риском

Подробнее...
default image
Число инфицированных коронавирусом в Беларуси увеличилось до 51 человека

Подробнее...
default image
Бельгия вводит ограничения

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Специалисты из Австралии заявили о прорыве в создании вакцины от COVID-19

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Сотрудники Квинслендского университета заявили о завершении разработки первого варианта вакцины.

Создание препарата заняло у учёных три недели, сообщают интернет-источники.

Разработка новинки была начата учёными в рамках проекта в области быстрого реагирования и обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI).

В данный момент специалисты приступили к лабораторным испытаниям вакцины от COVID-19.

Учёные надеются, что в рамках тестирования будет подтверждена безопасность и эффективность препарата.

Главным преимуществом вакцины должна стать возможность формирования иммунного ответа на инфицирование организма коронавирусом.

Предварительные тестирования показали эффективность вакцины. На середину 2020 года запланированы её первые клинические испытания.

Вакцина будет введена пациентам одного из госпиталей города Брисбен.

В случае, если эффективность препарата будет подтверждена, начнётся его промышленное производство.

024.by

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600