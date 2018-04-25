Специалисты из Австралии заявили о прорыве в создании вакцины от COVID-19

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Сотрудники Квинслендского университета заявили о завершении разработки первого варианта вакцины.

Создание препарата заняло у учёных три недели, сообщают интернет-источники.

Разработка новинки была начата учёными в рамках проекта в области быстрого реагирования и обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI).

В данный момент специалисты приступили к лабораторным испытаниям вакцины от COVID-19.

Учёные надеются, что в рамках тестирования будет подтверждена безопасность и эффективность препарата.

Главным преимуществом вакцины должна стать возможность формирования иммунного ответа на инфицирование организма коронавирусом.

Предварительные тестирования показали эффективность вакцины. На середину 2020 года запланированы её первые клинические испытания.

Вакцина будет введена пациентам одного из госпиталей города Брисбен.

В случае, если эффективность препарата будет подтверждена, начнётся его промышленное производство.