Специалисты предупреждают: ваши деньги вылетают в окно!

Зачем нужно менять уплотнители? Срок службы стандартных резиновых прокладок — 5-7 лет. Если в течение этого времени вы не производили никаких работ по уходу за резиновыми уплотнителями (не очищали и не смазывали их силиконовой смазкой), они становятся неэффективными и начинают пропускать холод, шум, в помещении скапливается влага. При неправильной эксплуатации резиновые уплотнители теряют эластичность, отвердевают и легко поддаются воздействию перепада температур: из-за жары прилипают к оконному профилю, из-за холода растрескиваются и отвердевают, поэтому домовладельцы начинают за свои же деньги обогревать улицу.

Кто из нас ухаживает за оконными уплотнителями? Никто! Поэтому лучшее решение – поменять резиновые уплотнители на долговечные.

Заменим резиновые уплотнители на немецкие полиуретановые уплотнители Q-LON

На уплотнители Q-LON предоставляется 5-летняя гарантия, однако прослужат они вам более 20 лет, не теряя своих изоляционных свойств. Эти уплотнители не требуют дополнительного ухода в течение всего периода эксплуатации. У них низкий коэффициент теплопроводности (К) — 0,033 Вт / мК.

Уплотнители устойчивы к воздействию солнечных ультрафиолетовых лучей, холода, жары, химических чистящих средств. Уплотнители Q-LON изготовлены из пенополиуретана с карбоновым покрытием, что обеспечивает им долговечность.

Немецкие уплотнители «Schlegel Q-LON» изготовлены с использованием уникального сочетания материалов, обладают отличной «памятью» — после сжатия изделия принимают свою первоначальную форму, они не подвержены влиянию температурных колебаний, грибков, УФ- лучей или озона. Со временем уплотнители Q-LON не теряют своих великолепных свойств — после 20 000 циклов открывания/закрывания окон или дверей они работают так же, как прежде.

Впустите свежий воздух с помощью клапанов AIR-BOX

Для предотвращения образования конденсата и плесени необходима естественная вентиляция. После замены старых окон на пластиковые многие столкнулись проблемой плесени и запотевания окон. Из-за избытка влаги и плохой вентиляции в помещениях появляются плесень и грибок, начинают скапливаться бактерии. Непроветриваемые помещения влияют на качество сна и здоровье. Деревянные окна дышат, а пластиковые — нет. Решение проблемы — вентиляционные клапаны AIR-BOX.

Представитель ЗАО «Remvalus» у вас дома бесплатно проверит герметичность окон, износ уплотнителей, механизма открывания оконных створок, проконсультирует и рассчитает смету работ. И все это — бесплатно. А желающие смогут заказать и саму услугу.

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