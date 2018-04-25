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TOP,Армия,Новости

Специалисты ВС Литвы начали тестировать комплексы NASAMS

Фото kam.lt

Специалисты литовских Вооруженных сил (ВС) начали тестировать на предприятии в Норвегии передвижные зенитно-ракетных комплексы средней дальности NASAMS, произведенные для  Литвы.

Сначала компоненты этой системы будут тестироваться на заводе Kongsberg, а позднее они будут доставлены в Литву, где будут испытаны и в полевых условиях, сообщило министерство обороны. 

По сообщению министерства, проверяется техническое и тактическое соответствие компонентов системы NASAM  спецификациям.

Тестирование системы продлится до февраля 2020 года.  

By Jorghanglų kalbos VikipedijaMano darbas, Viešo naudojimo, Nuoroda

Ожидается, что зенитно-ракетные комплексы средней дальности NASAMS  будут поставлены Литве до конца следующего года.

Тогда начнется обучение специалистов Батальона противовоздушной обороны литовской армии использованию этих комплексов.

Договор с норвежской Kongsberg был подписан в октябре 2017 года. 

Приобретение стоимостью более чем в 100 млн. евро призвано заполнить один из крупнейших пробелов обороне Литвы. Это оборудование для двух батарей ПРО, пакет системы логистической поддержки и учения для операторов и специалистов по надзору. 

BNS
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