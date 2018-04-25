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Спецпаромом из Германии в Ригу плывут 200 граждан Литвы

Фото pixabay.com

Специальным паромом в Ригу из Германии плывут и 200 граждан Литвы, которые не могли вернуться домой по причине закрытия границ Польшей. 

Как сообщила BNS представитель по связям с общественностью компании Tallink Grupp Катри Линк, на пароме Romantika находятся 476 человек, среди них – 202 гражданина Литвы, 126 – Латвии,  83 – Эстонии. 

Паром доставит также 152 автомобиля.

Паром эстонской судоходной компании Tallink вышел из германского порта Засниц в четверг ночью, в 1 час 40 минут, около 23.30 он должен прибыть в латвийскую столицу.

Сначала планировалось, что паром пойдет в Вентспилс, однако по причинам слишком больших габаритов судна курс был взят на Ригу.

Это уже второй специальный паром, которым возвращаются граждане Балтийских стран, застрявшие в Германии, когда Польша по причине коронавируса закрыла свои границы иностранцам, возвращающимся домой на легковых автомобилях. 

Паром литовской судоходной компании Limarko juru agentura со 140 пассажирами на борту (из них 95 – граждане Литвы), прибыл в Клайпедский порт в среду вечером около 18 часов 30 минут.

Для всех возвращающихся из-за границы граждан обязателен 14-дневный карантин, за его нарушение грозит правовая ответственность. 

По возвращении из аэропорта специалисты призывают не пользоваться общественным транспортом, жить в отдельных помещениях, не посещать общественные места.

Несколько сотен репатриантов уже вернулись специальным конвоями через Польшу и рейсами с Тенерифе, в ближайшее время планируются рейсы из Валенсии, Амстердама, Лондона и Варшавы. 

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