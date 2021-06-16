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Спецрейсом из Лондона доставлено 15 высланных граждан Литвы

Nuotrauka pixabay.com

Во вторник ночью спецрейсом из Лондона были доставлены 15 граждан Литвы, которые были высланы из Великобритании за нарушения законов, сообщила в среду Служба охраны госграницы Литвы (СООГЛ). 

Тринадцать из них были отпущены, а двое переданы литовской правоохране, поскольку находились в розыске. 

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Прилетевших сопровождало 71 британское должностное лицо, они не выходили из самолета и вскоре вылетели обратно. Других пассажиров на этом рейсе не было. 

При проверке документов литовских граждан выяснилось, что двое из них находятся в розыске и в Литве за совершение преступлений. 

После допроса и оформления документов эти задержанные позднее были переданы органам, объявившим их в розыск, а оставшиеся 13 нарушителей британских законов были отпущены, поскольку в Литве они не совершали преступлений. 

Согласно установленному в Литве карантинному порядку, они должны самоизолироваться. 

Такой же спецрейс в Вильнюсе приземлился и 11 мая, на нем были доставлены 22 гражданина Литвы, высланных из Соединенного Королевства, трое из них также разыскивались и в Литве. 

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