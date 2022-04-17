Спектакль, который нельзя пропустить

1 мая произойдет удивительное, знаковое событие в области театрального искусства. Впервые в Вильнюсе будет показан спектакль, который рожден не просто талантом его создателей, а самой жизнью, реальностью, которая, как известно, может быть невероятнее и причудливее, чем самая удивительная фантазия.

Единственный показ состоится в, пожалуй, самом уютном камерном зале Старого Вильнюса «White Piano Hall» (Kėdainių g. 8). Не пропустите и позаботьтесь о билетах заранее. Итак, 1 мая, начало в 18.00, продолжительность спектакля 1 час 10 минут.

Для актера и режиссера каунасского Камерного театра Александраса Рубиноваса, один дед которого был еврей, а другой литовец, Холокост – не просто страница из учебника истории. Спектакль «Мой отец» рассказывает уникальную историю жизни литовского режиссера Станисловаса Рубиноваса (1930–2013). В начале июля 1941 года в Паняряй расстреляли его отца. А они с матерью не подчинились приказу всем евреям поселится в гетто и были вынуждены до июля 1944 года скрываться в лесах Западной Белоруссии. Выкопали землянку и жили в ней. Три года терпели голод, холод и постоянный страх. Не раз были на волоске от смерти… Эту воистину чудесную историю выживания рассказывает сын Станисловаса Рубиноваса, талантливый актер и режиссер Александрас Рубиновас.

Не будем передавать все перипетии этого удивительного, блистательно сыгранного Александром Рубиновасом спектакля, вы сами можете стать свидетелями театрального волшебства и высокого драматизма.

Билеты (только 100 мест) на спектакль продаются во всех кассах Bilietai.lt. Любая информация по сотрудничеству, предварительному заказу билетов: +370 645 36403; +370 671 76502.