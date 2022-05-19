Спикер Госдумы РФ обнародовал рейтинг «недружественных стран»

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин составил рейтинг стран, которые наиболее проявляют «недружественность» по отношению к России. Об этом он написал в Telegram в четверг, 19 мая.
Он включил туда США, Канаду, Швейцарию, Великобританию, ЄС (все 27 стран), Австралию и Японию. Володин разместил страны в рейтинге согласно количеству введенных ими санкций в отношении России.
«Вводя незаконные санкции против России, эти государства спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие. Вот главные виновники нынешних проблем и грядущих кризисов во всем мире», – написал Володин, который сам находится под санкциями.
При этом он констатировал взрывной рост количества санкций после 24 февраля, когда Россия напала на Украину. До этой даты их было 2754, а после – 10 536.
Напомним, Россия стала самой подсанкционной страной в мире всего лишь через две недели после начала полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.korrespondent.net