Спикер Госдумы РФ обнародовал рейтинг «недружественных стран»

«Вводя незаконные санкции против России, эти государства спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие. Вот главные виновники нынешних проблем и грядущих кризисов во всем мире», – написал Володин, который сам находится под санкциями.

При этом он констатировал взрывной рост количества санкций после 24 февраля, когда Россия напала на Украину. До этой даты их было 2754, а после – 10 536.

Напомним, Россия стала самой подсанкционной страной в мире всего лишь через две недели после начала полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.