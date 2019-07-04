Спикер обещал продолжить дружбу с соседями

Фото канцелярии Сейма Польши

🔊 Воспроизвести

Спикер Сейма Викторас Пранцкетис в Варшаве принял государственную награду Польши и пообещал продолжить дружбу с соседней страной.

«Сегодня я обращаюсь к вам, уважаемые члены Сейма, и ко всему народу Польши и благодарю вас за дружбу, которая поддерживается усилиями с обеих сторон», — сказал В. Пранцкетис в польском парламенте.

Говоривший по-польски спикер сказал, что уже невозможно представить себе, чтобы наши страны решали общие проблемы по отдельности, в том числе проблемы национальных меньшинств.

«Мы стремимся и будем стремиться к тому, чтобы люди любой национальности чувствовали себя хорошо в наших странах, будучи представителями своей национальности и лояльными гражданами», – сказал глава парламента Литвы.

В. Пранцкетис был награжден Большим Крестом Ордена за заслуги перед Республикой Польша.

Маршал польского Сейма Марек Кухциньский при вручении награды сказал, что В. Пранцкетис стал основным инициатором идеи возрождения межпарламентских отношений обеих стран.

«Это сблизило нас не только как депутатов Сейма и сенаторов, но также как поляков и литовцев», – сказал Кухциньский.

В феврале этого года после десятилетнего перерыва работа ​​Литовско-Польской парламентской ассамблеи была возобновлена.

«Эту форму парламентского сотрудничества наш парламент поддерживает только с ближайшими парламентами, но трудно себе представить более тесные отношения, чем отношения поляков и литовцев», – сказал маршал.

В минувшее воскресенье спикер литовского Сейма в Польше отмечал 450-ю годовщину Люблинской унии, которая объединила Великое княжество Литовское (ВКЛ) и Польшу в Республику двух народов (Речь Посполита).

6 июля ​​во Дворце великих князей литовских в Вильнюсе будет выставлена знаменитая картина Яна Матейки «Люблинская уния». На открытие этой выставки намерен приехать и маршал польского парламента.

Отношения между Литвой и Польшей в последние годы значительно потеплели, несмотря на продолжающиеся споры по вопросам истории или положения меньшинств.

Информация литовских СМИ