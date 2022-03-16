Спикер: Сейм Литвы должен без препятствий одобрить повышение оборонного бюджета

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Сейм Литвы в четверг должен без особых препятствий одобрить увеличение расходов на оборону с 2,02% до 2,52% ВВП в этом году, считает спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

«Как мы видим из обсуждения, которое состоялось как в Бюджетно-финансовом комитете, так и из выступлений представителей партий, должна быть поддержка этого предложения, т.е. увеличения до 2,52% от ВВП, я думаю, мы должны без особого труда принять это решение завтра в Сейме», — сказала спикер Сейма в среду.

По ее словам, это «естественно при оценке ситуации с безопасностью в регионе в ответ на войну в Украине».