Спикер: Сейм Литвы должен без препятствий одобрить повышение оборонного бюджета

Сейм Литвы в четверг должен без особых препятствий одобрить увеличение расходов на оборону с 2,02% до 2,52% ВВП в этом году, считает спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.
«Как мы видим из обсуждения, которое состоялось как в Бюджетно-финансовом комитете, так и из выступлений представителей партий, должна быть поддержка этого предложения, т.е. увеличения до 2,52% от ВВП, я думаю, мы должны без особого труда принять это решение завтра в Сейме», — сказала спикер Сейма в среду.
По ее словам, это «естественно при оценке ситуации с безопасностью в регионе в ответ на войну в Украине».
В Сейме обсуждается поправка о возможности заимствований государством для реализации обязательств, связанных с членством в НАТО, что обеспечило бы выделение 2,52% ВВП на оборону. В нынешнем варианте бюджета оборонные ассигнования составляют 2,05%. ВВП или чуть более 1,2 млрд евро.
Минобороны намерено ускорить за счет дополнительных ассигнований уже запланированные приобретения: систем залпового огня, боевых беспилотников, противотанковых комплексов, других вооружений, боеприпасов и военной техники.
Окончательное голосование запланировано на четверг.
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