Спикер Сейма Литвы в США почтила память жертв коммунистических и нацистских режимов

«Уходя от зависимости от российского газа, нефти и электричества, мы должны также отойти от российского повествования о Европейской истории 20-го века, включая причины и последствия Второй мировой войны. Этим нарративом, полным беспочвенных обвинений, циничного и высокомерного отношения, Кремль пытается оправдать свою агрессию против соседних стран», — сказала она.

«Поэтому важно, чтобы оценка преступлений тоталитарного коммунистического режима стала неотделимой от политической повестки Западного мира как борьба с дезинформацией и гибридной войной», — заявила спикер Сейма.

Посетив американский Музей Холокоста, расположенный в Вашингтоне, она сказала, что, зажигая свечу памяти она также почтила «трагическую судьбу литовских евреев, которую мы вспоминаем каждый год 23 сентября, в День геноцида литовских евреев».

«Холокост — это не только Панеряй, IX форт Каунаса или другие места, где были убиты евреи. Холокост — это болезненная потеря не только евреев, живших в Литве, граждан Литвы, которые лелеяли свои традиции и культуру, но и строивших наше общее государство», — сказала Чмилите-Нильсен.

В понедельник глава парламента также встретилась со старшим научным сотрудником Гудзоновского института Люком Коффи и приняла участие в дискуссии о Европе перед лицом войны в Украине и перспективах Литвы.

В воскресенье Чмилите-Нильсен встретилась с литовскими общинами Вашингтона и Балтимора, приняла участие в открытии выставки «Связи», посвященной 100-летию установления дипломатических отношений между Литвой и США. А вечером посетила главную католическую святыню США в Вашингтоне – Национальную базилику Непорочного Зачатия девы Марии.

На вторник запланирована историческая встреча спикера Сейма со спикером Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси. Позже Чмилите-Нильсен встретится с Диком Дурбином и другими сенаторами США.

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