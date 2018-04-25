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TOP,Новости,Политика,Сейм Литвы

Спикер сейма: наш долг — не допустить переписывания истории

Фото BFL/Теодорас Бялюнас

В память о жертвах советской оккупации наш долг — не позволить России переписать историю, говорит председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис. 

Спикер парламента в своей речи на мероприятии по случаю годовщины оккупации и геноцида обратил внимание на инициативу России отменить решение, которым она сама тридцать лет назад осудила пакт Молотова-Риббентропа. 

В. Пранцкетис отметил, что это был заговор, на основании которого уничтожались государства и народы, а в 1989 году незаконность этого соглашения признал и сам Советский Союз, однако «сегодня предпринимаются попытки ревизии таких решений». 

«Наш долг — не допустить признания такой ревизионистской и реваншистской политики. Давайте будем достойны своих предшественников, чтобы траур по жертвам оккупации и геноцида всегда оставался мотивацией и надеждой для продолжения», — сказал В. Пранцкетис во втрник на мероприятии в сейме по случаю годовщины начала советской оккупации и ссылок. 

Говоря о ссылках, спикер отметил, что «этот период истории — трагедия нашего народа, последствие которого — искалеченные жизни и тысячи жертв». 

«Мы живем с этим, но забыть — никогда. Томск, Иркутск, Красноярск, Тюмень, в общей сложности 3327 мест, в которые были отправлены вагоны с мужчинами, женщинами и детьми, среди которых и мой двоюродный брат 5 лет, двоюродные сестры 7 и 8 лет», — сказал В. Пранцкетис. 

23 августа 1939 года министры ИД Германии и Советского Союза подписали договор о ненападении — так называемый пакт Молотова-Риббентропа, а также секретные протоколы к нему.

В соответствии с ними, советы и нацисты накануне Второй мировой войны разделили между собой страны Балтии и Польшу на сферы влияния. Вскоре после подписания пакта началась Вторая мировая война, Литва и Польша были оккупированы.

В парламенте России зарегистрирована инициатива отозвать принятое тридцать лет назад осуждение пакта Молотова-Риббентропа.  Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс называет это попыткой фальсификации истории.

Страны Балтии в эти дни отмечают годовщину начала ссылок, которые проводила советская власть. Массовые аресты и ссылки литовцев вглубь СССР начались 14 июня 1941 года. 

По данным Центра исследований геноцида и резистенции Литвы, во время первой оккупации советы сослали, убили, бросили в тюрьмы около 23 тысяч жителей страны. До 1953 года из Литвы было выслано в общей сложности около 130 тыс. человек, еще около 156 тыс. литовцев было осуждено на тюремные сроки. 

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