Спикер сейма не видит повода для отставки Ж. Павилёниса, оппозиция обещает действия

«Пример господина Павилёниса свидетельствует о том, что все мы должны быть очень бдительными и осторожными», – заявила в четверг в сейме журналистам спикер В. Чмилите-Нильсен.

Она отметила, что избранные Ж. Павилёнисом слова ей лично неприемлемы, однако, по словам спикера, председатель КИД так постоянно говорит.

«Это не должно удивлять. Это его позиция, которую он постоянно декларирует», – сказала глава парламента.

В ответ на вопрос о том, считает ли она, что Ж. Павилёниса следует уволить с поста главы КИД, В. Чмилите-Нильсен сказала: «Я думаю, что для этого нет оснований».

Лидер парламентской оппозиции С. Сквярнялис согласился с тем, что разговор пранкеров из России с главой КИД следует оценивать как провокацию, однако, по его словам, содержание беседы раскрывает то, что думает человек на самом деле.

С. Сквярнялис отметил, что это уже не первая ошибка консерваторов, связанная с внешней политикой.

«Все эти скандальные высказывания, погрешности во внешней политике уже, я думаю создают серьезную проблему. Правящие действительно должны подумать, не вредит ли это интересам страны», – сказал лидер оппозиции.

Он отметил, что оппозиция предпримет действия в отношении Ж. Павилёниса, но не раскрыл, какие именно.

Председатель крупнейшей оппозиционной партии Союз «крестьян» и «зеленых» Литвы Рамунас Карбаускис в четверг заявил, что по поводу действий Ж. Павилёниса обратился в Департамент госбезопасности.

Российские пранкеры Вован и Лексус связались с Ж. Павилёнисом весной этого года, притворившись проживающим в Литве главой штаба российского оппозиционера Алексея Навального Леонидом Волковым. Запись разговора обнародована во вторник.

В этой видеозаписи Ж. Павилёнис призывает собеседника не обращать внимания на точку зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, называет президента «символическим».