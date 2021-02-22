Спикер сейма призвала Департамент статистики сдержанней оценивать ситуацию с COVID-19

«Похоже, что начинается третья волна пандемии. Траектория Литвы в пространстве показателей двух пандемий развернулась и вернулась в старые рамки, в которых она двигалась в октябре», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Позднее в интервью BNS представитель ДС по связям с общественностью Бируте Столите отметила, что учреждение лишь хотело обратить внимание эпидемиологов не тенденцию, вызывающую беспокойство в связи с растущей долей положительных тестов.

Главный эпидемиолог страны Лорета Ашоклене на пресс-конференции подчеркнула, что пока преждевременно говорить о третьей волне, хотя быстро меняющееся количество новых заражений и рост доли положительных тестов вызывают беспокойство.

За последние 14 дней средний показатель заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 242,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,8%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 194 тыс. 333 случая COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 3178 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 6180 смертей.