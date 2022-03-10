Спикер Украины: никогда не забуду поддержку Литвы при нападении России

Глава украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что никогда не забудет ту поддержку, которую Литва оказала Украине перед лицом российской агрессии.
«Никогда не забуду тот момент, когда ваша делегация приехала в Украину и присутствовала на заседании Верховной Рады, как только появились новости о нападении. Я никогда не забуду ту поддержку, которую вы оказываете нам сейчас в связи с полномасштабной агрессией Российской Федерации в Украине», — сказал Стефанчук в видео-поздравлении Сейму с началом весенней сессии.
Он поблагодарил за поддержку в решении проблем финансовой помощи Украине и за расширение списка санкций против России и Беларуси.
«От имени украинских парламентариев хочу пожелать всем Вам мирного неба над головой и надеемся, что в ближайшее время мы снова встретимся, чтобы отпраздновать победу над Российской Федерацией», — сказал Стефанчук.
Россия начала войну в Украине в конце февраля, вызвав возмущение и гнев во всем мире. ЕС и Запад ответили жесткими санкциями.
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