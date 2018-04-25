Спикер В.Пранцкетис будет баллотироваться в сейм с либералами

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис будет участвовать в парламентских выборах вместе с оппозиционным Либеральным движением.

«На минувшей неделе я получил приглашение участвовать в парламентских выборах вместе с Либеральным движением Литовской Республики. Я хочу представлять свободу и создавать возможности. Поэтому сегодня я отвечаю им, что согласен», – написал спикер во вторник в «Фейсбуке».

«Когда 11 марта довелось отмечать с некоторыми ограничениями, я хотел в своей речи акцентировать, какова наша свобода. Тогда я сказал, что в Литве «искреннее пестуются различные мировоззрения, процветают мнения. Каждое произнесенное слово действительно свободно, а попытки не соблюдать демократию встречают жесткая гражданская совесть», – отметил В. Пранцкетис.

Глава парламента видит Литву такой, и считает, что «как люди мы успешнее тогда, когда у нес есть свобода быть собой».