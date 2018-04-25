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Спикер В.Пранцкетис обсудит с коллегами из Северных стран дезинформацию РФ

Фото BFL/Ирмантасас Гялунаса

В понедельник председатель литовского сейма Викторас Пранцкетис отправится в Таллин, где примет участие в конференции председателей парламентов Балтийских стран и стран Северной Европы. 

Он выступит на конференции с сообщением о борьбе с влиянием дезинформации зарубежных государств. 

«Россия выделяет миллиардные бюджеты на распространение дезинформации через контролируемые государством каналы СМИ. Мы осознаем с вызовом, какого масштаба мы сталкиваемся, и должны инвестировать в грамотность СМИ, в воспитание критического мышления. Важно сотрудничество, обмен позитивной практикой в сфере борьбы с дезинформацией», – отметил спикер сейма в пресс-релизе.

На встрече глав парламентов также будут обсуждаться актуальные для региона темы, процесс Brexit, вопросы Восточного партнерства.

В рамках визита В. Пранцкетис вместе с представителями Института исторической памяти Эстонии осмотри в Таллине мемориал жертвам коммунизма.

Встреча спикеров парламента формата NB8 – ежегодное мероприятие, организуемое в государстве, председательствующем в формате. NB8 объединяет Литву, Латвию, Эстонию, Финляндию, Швецию, Данию, Норвегию и Исландию. 

BNS

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