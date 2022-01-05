Списки призывников будут объявлены на этой неделе

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В Министерстве обороны в среду составлены списки призывников этого года, их планируется обнародовать на этой неделе.

«Составленные сегодня списки будут обнародованы завтра, самое позднее в пятницу на сайте sauktiniai.karys.lt. Мы надеемся, что эти списки молодые люди просмотрят сразу же», — сказал журналистам глава Службы военной обязанности и комплектации Арунас Бальчюнас.

В них будут включены около 54 тыс. военнообязанных в возрасте 18-23 года, а также молодые люди до 26 лет, которым служба была отложена из-за учебы.