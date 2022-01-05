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Списки призывников будут объявлены на этой неделе

Фото kam.lt

В Министерстве обороны в среду составлены списки призывников этого года, их планируется обнародовать на этой неделе.

«Составленные сегодня списки будут обнародованы завтра, самое позднее в пятницу на сайте sauktiniai.karys.lt. Мы надеемся, что эти списки молодые люди просмотрят сразу же», — сказал журналистам глава Службы военной обязанности и комплектации Арунас Бальчюнас.

В них будут включены около 54 тыс. военнообязанных в возрасте 18-23 года, а также молодые люди до 26 лет, которым служба была отложена из-за учебы. 

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Бальчюнас отметил, что те, кто не попал в списки могут пройти службу добровольно до 38 лет.

Из них на службу в различных подразделениях Вооруженных сил (ВС) Литвы планируется призвать 3828 человек.

Список военных призывников составляется в случайном порядке, с использование компьютерной программы.

Попавшим в списки военнообязанным повестки не будут рассылаться по почте. Вся актуальная информация будет размещена в интернете по адресу www.karys.lt.

Постоянная обязательная военная служба в течение девяти месяцев в Литве была возобновлена сеймом весной 2015 года, с учетом геополитической ситуации и возникающих угроз безопасности государства.

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