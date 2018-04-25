Список «аграриев» на выборах возглавит премьер Саулюс Сквярнялис

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Совет правящей партии «Литовский союз «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) утвердил три первых позиции списка кандидатов на выборы в сейм, его возглавит беспартийный премьер Саулюс Сквярнялис.

«Результаты рейтингования будут в понедельник. Факт заключается в том, что первый, второй и третий кандидаты уже установлены, утверждены советом. Первый – Саулюс Сквярнялис, второй – Рамунас Карбаускис , третий – Аурелиюс Вярига», – заявил журналистам после заседания совета ЛСКЗ Р. Карбаускис.

«Мотивами является известность и поддержка общественности», – комментировал решение совета лидер «аграриев».

Оставшиеся позиции в списке рейтингуются на заседании совета в пятницу, результаты будут опубликованы в понедельник.

Парламентские выборы в Литве состоятся 11 октября.

BNS