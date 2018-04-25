Центральная избирательная комиссия составляет список избирателей Литовской Республики для проведения выборов по данным Регистра населения, который находится в ведении государственного предприятия Центр регистров.

Все лица, имеющие право голоса, включаются в список избирателей в соответствии с адресом декларированного места жительства. В списки не включаются лица, признанные недееспособными в процедуре выборов. Никто не может быть включен в список избирателей несколько раз. Окончательный список избирателей составляется не позднее чем за 7 дней до дня голосования.

Проверить, внесен ли человек в список избирателей, можно на портале электронных услуг «Rinkėjo puslapis» по адресу: www.rinkejopuslapis.lt или с 16 сентября 2020 года по короткому номеру 1855.

Информация предоставлена Центральной избирательной комиссией Литовской Республики