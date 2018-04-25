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TOP,Новости,Политика

Список памятных дат предлагается пополнить Днем Агрессии СССР против Европы

Фото pixabay.com

Два литовских консерватора предлагают пополнить список памятных дат – объявить 17 сентября Днем агрессии СССР против Европы.

Депутаты Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис подготовили соответствующую поправку к закону. 

«Семнадцатого сентября по сговору с нацистской Германией в рамках Пакта Молотова-Риббентропа Советский Союз напал на Польшу. Это было нападение против Европы. Этот день будет напоминать о том, что тогда коммунизм и нацисты были на одной стороне», – заявил BNS Л. Касчюнас.

«Следует осознавать, что в Европе нет места празднованию Дня победы. Когда кто-то пытается превратить свой национальный праздник, должен очень ясно вспомнить, что это было нападением против Европы, и были созданы условия для того, чтобы нацисты начали хозяйничать в Европе», – заявил член сейма.

Оппозиционные консерваторы хотят обратить внимание Литвы, Европы народов мира и общественности России на создаваемое правящими в России и распространяемое в мире противоречивое историческое повествование об исключительно позитивной роли СССР и победе во Второй Мировой войне.  

«Если анализировать современную оценку роли СССР во Второй мировой войне, то следует обратить внимание на осуществляемую администрацией Владимира Путине кампанию реабилитации Пакта Молотова-Рибентроппа. Примечательно, что подписание этого пакта фактически позволило Адольфу Гитлеру начать войну», – говорится в пояснительном письме к проекту закона. 

Двадцать третьего августа 1939 года СССР и нацистская Германия подписали   пакт Молотова-Риббентропа и тайные протоколы к нему, на основании которых накануне войны они разделили между собой Восточную Европу. Это соглашение определило оккупацию Балтийских стран. 

Комментариев: 2

  2. Римантас :

    Маразм, это советские войны на ваших тереторриях устраивали конц . лагеря, это советские военные жгли деревни вместе с жителями , может вы и Перчупес не признаете, сами моральные уроди такое же покаление вырастите. Вы своих же героев , которые воевали с фашистами втаптываете в грязь в угоду фашистким недобиткам. Вот вы знаете , родословную своего предвадителя? Так почитайте бывший советский профессор и старший преподаватель кафедры марксизма-ленинизма литовской консерватории, бывший информатор КГБ и бывший глава Саюдиса, его наследница Грибавскайте. Почитайте кому интересно Л.Дамбраускаса » мысли уходящего.Дневники»где он писал о ландсбергизме. А ещё можете почитать историю не простого рода Ландсбергесов — Курляндский дворян и т.д.

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