Спор из-за ЛГБТ-зон. Польша против ЕС

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В соседней Польше большой скандал из-за прав ЛГБТ-сообщества. Десятки небольших городов Польши объявили себя зоной, «свободной от идеологии ЛГБТ». Враждебность политиков по отношению к вопросу о правах геев достигла высшей точки накала.

Европа категорически против таких выступлений. Почему наши соседи так сильно озаботились вопросами ЛГБТ?

Изобретение поляков

В Польше гомосексуальность перестала считаться уголовным преступлением еще в 1932 году, на десятилетия раньше, чем это произошло в большинстве европейских стран.

Но за последнее время около 100 городов и регионов по всей Польше — почти треть страны — приняли резолюции, объявляющие их свободными от ЛГБТ. Эти резолюции, скорее, символичны и не имеют законной силы.

Многие в Польше считают, что борьба за права геев — это концепция, импортированная из США и Западной Европы и представляющая угрозу традиционным гетеросексуальным польским семьям.

Ультраправых взглядов придерживаются высокопоставленные политики и представители очень влиятельной католической церкви Польши. В одной из предвыборных речей в рамках кампании переизбрания на пост президента Анджей Дуда назвал продвижение прав ЛГБТ-сообщества идеологией «более разрушительной, чем коммунизм». Архиепископ Кракова недавно предостерег от распространяющейся «нео-марксистской радужной чумы».

Скандал на радио

Польский радиожурналист, обозреватель RMF FM Роберт Мазурек прервал интервью с лидером партии Левица Кшиштофом Гавковским из-за того, что последний начал сравнивать гонения в Польше на гомосексуалистов с немецко-фашистскими репрессиями евреев во время Второй мировой войны.

Мазурек возмутился таким сравнением, заявив, что сравнивать преследуемых евреев с “положением негетеронормативных людей” — “просто ужасно и отвратительно”.

“Как вы можете говорить такие вещи? Вы думаете, что геев выбрасывают из квартир, сжигают книги, геев помещают в концлагеря, создают гетто? Все это было до начала Второй мировой войны”, — подчеркнул Мазурек.

В конце журналист заявил, что не будет проводить интервью таким образом.

Санкции ЕС

Однако не в восторге от польской риторики в Европейском Союзе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС нет места “зонам, свободным от ЛГБТ”. За свою позицию Польша может лишиться финансовой помощи от Евросоюза.

“Хочу внести ясность: зоны, свободные от ЛГБТ, — это зоны, свободные от гуманистических ценностей. Им нет места в нашем Европейском союзе”, — заявил фон дер Ляйен в Европейском парламенте в Брюсселе.

Европарламент своей резолюцией выразил обеспокоенность из-за ситуации с правами ЛГБТ, независимостью судей в Польше и фундаментальными правами в целом.

«Неуважение к независимости судебной системы и правам ЛГБТ дают достаточно доказательств нарушения ценностей ЕС», — отмечается в тексте резолюции.

Причем санкции уже последовали. Шесть городов Польши уже были лишены финансирования в рамках программ европейских городов-побратимов из-за того, что назвали себя зоной, «свободной от идеологии ЛГБТ».

С другой стороны, в 2019 году в разных городах Польши, например, прошло рекордное число гей-прайдов — 24. В пяти случаях власти пытались их запретить, но эти попытки были успешно опротестованы в судах. В одном случае, в городе Белосток на востоке страны, на марш напали праворадикалы, но во всех других акциях обошлось без драк: марши тщательно охраняла полиция.