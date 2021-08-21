Спор Вильнюса с Veolia об ущербе в 560 млн евро затянется

Генеральный директор ВТС Геримантас Баканас говорит, что с просьбой отложить слушания Veolia обратилась накануне заседания, поздно вечером минувшего воскресенья, мотивируя тем, что у нее больше нет адвокатов из компании Sidley Austin LLP, которые должны были ее защищать.

«Перенос заседания на несколько месяцев был для нас точно нежелательным, с другой стороны, такое изменение является для нас знаком метаний или даже паники в лагере Veolia. Драма последней минуты и лихорадочная попытка избежать рассмотрения дела на заседании показывают, что Veolia не доверяет своей собственной позиции в деле», – сказал Г. Баканас в комментарии для BNS.

По его словам, ожидалось, что опросы свидетелей закончатся в августе-сентябре и решение арбитра будет вынесено в середине следующего года, однако теперь процесс откладывается примерно на полтора года.

Основные слушания арбитража должны были проходить 17 августа – 4 сентября.

В. Бенкунскас ранее говорил, что договор с Veolia (тогда Dalkia) был подписан, чтобы удовлетворить интересы бизнеса, кроме того, он содержал элементы коррупции. По его словам, контролировавшееся Veolia предприятие Vilniaus energija в период управления тепловым хозяйством не выполнило своих обещаний инвестировать в его обновление.

В представленном в Стокгольмский арбитраж встречном иске компания Veolia утверждает, что ущерб в результате незаконных действий властей понесла именно она и, в свою очередь, требует возместить ей 22 млн евро.

Инвестиции Veolia в Литве получили самые противоречивые оценки – они сопровождались взаимными обвинениями в злоупотреблениях, непрозрачном политическом влиянии.

Veolia также судится с Литовским государством в Вашингтонском арбитраже Международного центра разрешения инвестиционных споров, требуя возмещения ущерба на сумму примерно 79 млн евро. Литовское государство, в свою очередь, требует от Veolia компенсацию на сумму более 240 млн евро.

По истечении 15-летнего договора ВСТ переняли все имущество у Vilniaus energija 31 марта 2017 года.