Спорные городские проекты

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Вильнюс планирует немало новых резонансных проектов по изменению городского пространства. Однако не со всеми из них согласны эксперты, общественность.

Здание Вильнюсского аэропорта нельзя сносить

Здание Вильнюсского аэропорта включено в список охраняемых ценностей. В публичном пространстве постоянно говорят о том, что здание надо снести и построить новое. Государственная комиссия по охране культурного наследия подчеркивает, что о сносе зданий из списка охраняемых нельзя даже дискутировать.

Наследие находится под охраной законов, любая публичная дискуссия о сносе такого здания — это дискредитация системы охраны культурных ценностей и деятельности самого государства. «Советское наследие относят к неудобному. Но надо говорить не о периоде, надо оценивать архитектуру, ценность элементов. В этом суть. Сейчас Вильнюсский аэропорт относится к числу зданий, имеющих архитектурную ценность», – указала Государственная комиссия по культурному наследию. Здание Вильнюсского аэропорта было включено в список культурных ценностей в 1993 г.

Памятник Ф. Заппе не должны переносить

Инициаторы создания памятника певцу Фрэнку Заппе в Вильнюсе возмущены планами убрать это произведение из сквера имени исполнителя, а в этом месте возвести пристройку к поликлинике Центро, сообщает BNS.

Представители самоуправления обещают, что проект еще будет корректироваться, чтобы отнестись с уважением к Ф. Заппе и сохранить досуговое пространство для горожан.

«По проекту, как это представлено, наглухо застраивается гараж для машин в этом месте, будут вырублены деревья, застроены лужайки, а сам памятник они предлагают перенести и установить у перекрестка улиц К. Калинауско и Пилимо, как какой-нибудь светофор. Памятник был задуман как камерный объект, а не как столб», – сказал BNS С. Паукштис.

Главный архитектор города Вильнюса Миндаугас Пакальнис заверил BNS, что в проект будут вноситься исправления, намеченной в сквере автомобильной стоянки не останется, а авторам проекта предстоит предусмотреть «новую идентичность» для сквера Ф. Заппы, а также отказаться от идеи оборудовать стоянку на месте, где сейчас находится памятник.

Скульптура жившего в прошлом веке знаменитого американского экспериментатора в рок-музыке, джазе и других жанрах Ф. Заппы установлена в 1995 году на средства энтузиастов.

По инициативе того же клуба поклонников Ф. Заппы, который собрали С. Паукштис и Саулюс Пилинкус, памятник музыканту установлен и в Балтиморе.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt