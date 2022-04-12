Спорный визит. Зачем канцлер Австрии был у Путина

Фото flickr.com

Карл Нехаммер стал первым из европейских лидеров, побывавших у российской президента после начала полномасштабного вторжения в Украину.

«Разговор с президентом Путиным был очень прямым, открытым и жестким», — заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в понедельник, 11 апреля, сразу после встречи с президентом России в Ново-Огарево, продолжавшейся около полутора часов.

По информации МИД Австрии, визит Нехаммера в Москву, куда он прилетел через Стамбул, был согласован с канцлером Германии, президентом Турции, главами Еврокомиссии и Европейского совета.

Знал о поездке и Владимир Зеленский, у которого австрийский канцлер был в прошлую субботу. «Если бы Зеленский был против, меня бы здесь не было», — заявил вечером в понедельник Нехаммер на пресс-конференции в австрийском посольстве.

Не бесспорный визит

Визит австрийского канцлера был отнюдь не бесспорным. Когда о предстоящей поездке первой сообщила немецкая бульварная газета Bild, Сеть просто взорвалась острой критикой и едкими насмешками.

К числу самых безобидных на сайте salzburg24.at относилась такая: «Может ли Австрия хоть раз не позориться на мировой арене?». Еще один пользователь выразил опасение, как бы Австрии не пришлось снова выбирать канцлера, если Нехаммер хоть раз произнесет в Москве запрещенное слово «война».

Не было недостатка в критике и из уст вполне уважаемых австрийских политологов и политиков. Так, профессор международных отношений Инсбрукского университета, эксперт по России Герхард Манготт не понимает, на что, собственно, рассчитывал Карл Нехаммер и не считает его решение поехать в Москву умным.

«Это будет использовано российской пропагандой: смотрите, мол, как председатель правительства западной страны меня (Путина. — Ред.) уважил. Нехаммер подарит Путину грандиозные телекадры», — уверен Манготт.

Он напомнил о том, что и французский президент Эмманюэль Макрон, и канцлер ФРГ Олаф Шольц, хотя и имеют на Путина больше влияния, но общаются с российским президентом исключительно по телефону именно потому, что не хотят создавать ему дополнительную телевизионную паблисити.

Депутат австрийского парламента Ева Эрнст-Джиджич из партии «зеленых» также считает, что «Путин воспользуется этим (визитом Нехаммера. — Ред.) для своей пропаганды».

Ее парламентская коллега, лидер партии NEOS — Новая Австрия и Либеральный форум Беате Майнл-Райзингер напомнила, что в прошлом уже бывали случаи, когда Кремлю удавалось «запрягать» австрийских политиков в «пропагандистскую телегу».

Возможно, чтобы избежать именно этого, австрийская сторона перед поездкой канцлера в Москву настояла на том, чтобы его беседа с российским президентом проходила без присутствия телекамер.

Немецкий канцлер доволен действиями австрийского

А вот в официальном Берлине к поездке австрийского канцлера в Москву отнеслись положительно.

«Мы поддерживаем любые дипломатические усилия, направленные на прекращение боевых действий в Украине и создание предпосылок для переговоров между Украиной и Россией», — заявила на правительственной пресс-конференции в понедельник, 11 апреля, заместительница официального представителя канцлера Кристиане Хоффман.

Она подтвердила информацию о том, что еще в прошлую пятницу два канцлера обсуждали по телефону предстоящий визит Нехаммера, и Олаф Шольц приветствовал инициативу своего австрийского коллеги напрямую поговорить с Путиным в Москве.

Официальный Берлин рассматривает поездку канцлера Австрии в контексте всех дипломатических усилий, направленных на скорейшее достижение режима прекращения огня. Наша общая цель, говорят в правительстве Германии, — побудить Путина немедленно прекратить боевые действия.

Какие задачи ставил перед собой Карл Нехаммер

Об этом говорят и в Вене. Представитель австрийского правительства Данил Казак так описал три задачи, которые ставил перед собой Нехаммер.

Главная — содействовать прекращению военных действий. Во-вторых, на фоне ожидаемого наступления российской армии в Донбассе добиться организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий.

А в-третьих, Нехаммер намеревался в беседе с Путиным поднять тему военных преступлений, совершенных российскими солдатами в Украине, и потребовать их независимого расследования.

Кроме того, канцлер Австрии давал понять, что готов посредничать в переговорах России и Украины. После начала российского вторжения он неоднократно подчеркивал приверженность своей страны политике военного — но не политического — нейтралитета, что, в принципе, говорит в пользу посреднической роли Вены.

Военный нейтралитет с 1955 года закреплен в австрийском законодательстве, что было главным условием окончания послевоенной советской оккупации Австрии.

Канцлер и президент остались каждый при своем

Завышенных ожиданий у Нехаммера не было. «У нас нет никаких иллюзий», — говорили перед визитом в администрации австрийского канцлера, речь идет не о том, чтобы «вернуться с миром», а о достижении гуманитарных целей, о поддержании контакта.

«Это не был дружеский визит», — сказал канцлер после встречи в Ново-Огарево на пресс-конференции в австрийском посольстве.

Федеральный канцлер несколько раз в беседе с прессой подчеркнул важность личных переговоров с Путиным. Причем не важно, телефонных или при встрече.

По его словам, это необходимо, чтобы «лицом к лицу» с Путиным говорить ему правду о войне и несправедливости, которая творится в Украине. «Важен каждый голос, который доносит до Путина, как выглядит реальность за стенами Кремля», — объяснил политик.

В то же время Карл Нехаммер отметил, что не испытывает оптимизма по итогам прошедшей встречи. «Очевидно, что идет массивная подготовка к наступлению (российских войск. — Ред.) на востоке Украины», — заявил канцлер Австрии.

Он также отметил, что разошелся с Путиным в том, как следует расследовать военные преступления. По его оценке, для этого нужно вмешательство международного сообщества, которому Путин, увы, не доверяет.

Нехаммер сказал Путину, что президент Украины Владимир Зеленский «хочет установить с ним прямой контакт, чтобы вести переговоры». Однако от президента России «заметной реакции не последовало».

В то же время, по словам канцлера, Путин испытывает доверие переговорному формату в Стамбуле. По его словам, это значит, что существует «как минимум один формат, в котором можно достичь прогресса в мирных переговорах».

В ближайшее время Нехаммер пообещал проинформировать о разговоре с Путиным партнеров Австрии по ЕС и обсудить с ними дальнейшие шаги.