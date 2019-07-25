Спорт: только факты

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На молодежном чемпионате Европы U-23 по легкой атлетике в шведском Евле литовская прыгунья в длину Диана Загайнова выиграла золото. Диана уже в первой попытке вышла в лидеры, совершив прыжок на 13 метров 89 сантиметров. Недавно Загайнова обновила национальный рекорд (14,43 метра), а также выполнила олимпийский норматив Игр 2020 и получила путевку на ЧМ 2019. Никто из соперниц литовской спортсменки подвинуть ее с первого места не смог, а сама Диана еще несколько раз совершила дальние прыжки (13,84 и 13,87), пытаясь улучшить первоначальный результат. 22-летняя Загайнова в итоге стала первой, второе место заняла турчанка Тугба Данисмаз, бронза у белорусской спортсменки Виолеты Скворцовой. Это пятая награда высшей пробы литовских легкоатлетов на молодежных чемпионатах Европы U-23. Первое золото в 2007 году выиграла семиборка Виктория Жемайтите, в 2009 году сильнейшей в беге на 100 метров стала Лина Гринчикайте, в 2013-м чемпионат континента выиграл дискобол Андрюс Гуджюс, а два года назад первое место заняла конкурентка Загайновой в секторе прыжков — Довиле Дзиндзалетайте.

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В Сараево завершился баскетбольный чемпионат Европы U-18 среди девушек, в котором принимала участие юниорская сборная Литвы. Литовки на групповом этапе одержали одну победу в трех матчах (обыграли Польшу — 69:54, но уступили Боснии — 67:69 и Латвии — 69:73). Плей-офф (1/8 финала) начался для команды неудачно: с поражения от чешек — 59:64. Это означало, что за медали литовская команда бороться не будет. И в следующем матче с бельгийками команду также постигло фиаско — 48:59. И все-таки литовским баскетболисткам удалось завершить чемпионат на мажорной ноте, одержав напоследок две победы — над сборной Сербии (66:65) и взять реванш у хозяек турнира (69:63). В итоге это принесло литовкам 13-е место. Чемпионками Европы U-18 стали итальянки, в финале переигравшие команду Венгрии — 70:62. Особо стоит отметить 16-летнюю литовку Симону Висоцкайте, которая стала абсолютным лидером турнира сразу в двух показателях: она и самый эффективный игрок ЧЕ 2019 (+21,9), и сделала больше всех подборов (в среднем 11,7 за матч).

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В французском Коломье завершилась европейская олимпийская квалификация по регби-7, в которой принимала участие и мужская сборная Литвы. Литовские регбисты уже в первом матче прочувствовали, что такое уровень олимпийской квалификации, где начисто оказались разбиты англичанами. Правда, во втором поединке литовская команда дала бой немцам, которым все же уступила, но с небольшим перевесом. Шанс выйти в четвертьфинал оставался в случае, если последовала бы победа над командой Грузии, но в этом матче литовцам не удалось набрать ни одного очка. В итоге сборной Литвы выпал утешительный турнир за 9-12-е места, который они начали с долгожданной победы над украинцами. Последний матч в Коломье литовцам предстояло провести против россиян. Игра получилась драматичной. Матч перешел в дополнительное время, а там уже россияне провели результативную атаку и вырвали победу. Регбисты Литвы завершили квалификацию на десятом месте, а единственную путевку на Олимпийские игры в Токио 2020 выиграли англичане.

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На состоявшемся в Рачице чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров U-18 и молодежи U-23 висагинский каноист Вадим Коробов завоевал золото. В программе одноместных каноэ на дистанции 1000 метров в финале спортсмен обошел всех восьмерых соперников. Дистанцию он преодолел за 3 мин. 51,994 сек., лишь на 0,027 сек. опередив спортсмена из Румынии, занявшего второе место, бронза – у представителя Чехии. Год назад В. Коробов стал чемпионом Европы по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи на дистанции 200 метров, а на дистанции 1000 метров завоевал бронзу.

Подготовлено по сообщениям СМИ