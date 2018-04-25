Спорт: только факты

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

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Сборная Литвы по футболу провела в субботу домашний матч в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2020 против команды Украины. Особых надежд никто не питал. Все понимали, что соперник во главе с наставником Андреем Шевченко приехал за тремя очками и шансов выделиться в этой игре у хозяев ничтожно мало. Начало встречи подтвердило эти прогнозы: счет гости открыли уже на 7-й минуте, когда оборона литовцев ошиблась с положением вне игры, а пас Марлоса нашел одиноко стоящего перед воротами Александра Зинченко. Игрок «Манчестер Сити» спокойно переиграл Эмилиюса Зубаса – 1:0. На 26-й минуте после углового мяч нашел Гедрюса Матулявичюса, однако и там литовскому футболисту было очень сложно пробить точно. А через минуту украинцы прессингом заставили литовцев ошибиться у своих ворот – 2:0. В начале второй половины матча сборная Украины серьезно заперла хозяев в штрафной, не давая опомниться на протяжении 3-4 минут. Зубас и оборона трудились в поте лица, а гости играли легко, непринужденно и красиво. На 61-й минуте они довели свой логичный перевес до трех мячей. Уверенная победа 3:0 еще более упрочила позиции сборной Украины во главе группы В, тогда как Литва пребывает в аутсайдерах. Следующая встреча –матч с Португалией. В Вильнюс приехали действующие чемпионы континента во главе с Криштиану Роналдо.

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В венгерском Дебрецене прошел Кубок Европы по баскетболу 3х3. Литовская команда дошла до полуфинала и завоевала бронзу. Цвета литовской команды на этом чемпионате защищали Паулюс Белявичюс, Аурелиус Пукялис, Марюс Ужупис и Шарунас Вингялис. Ребята отлично провели матчи в групповом этапе, забросив по 22 очка в корзину австрийцев (22:18) и латышей (22:14). Особенно хочется отметить победу над соседями, у которых очень сильная команда, не раз отмечавшаяся победами на этапах Кубка мира. Победителем Кубка Европы -2019 стала команда Сербии, обыгравшая в финале французов, Литва в упорном поединке за третье место взяла верх над испанцами. Марюс Ужупис по итогам турнира стал самым результативным игроком чемпионата, набрав 44 очка в пяти матчах. Спортсмен вошел в символическую сборную Кубка Европы -2019.

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В Австрии завершился чемпионат мира по академической гребле. В Оттеншайме Миндаугас Гришконис первым из наших спортсменов забронировал себе место на Играх-2020 в Токио. Главной для себя задачи Гришконис добился, сумев пробиться в финал одиночки со вторым временем – 6.58,130. К сожалению, в финале он остался в шаге от призового места. Саулюс Риттер и Довидас Немеравичюс в парной двойке завершили финал В пятыми, заняв в общем зачете 11 место, но это оказалось достаточно для завоевания олимпийской лицензии. В соревнованиях женских парных двоек Милда Вальчюкайте с Евой Адомавичюте заняли в финале В третье место и общее девятое и путевку на олимпиаду 2020. К сожалению, полным провалом завершилась предварительная гонка для четверки парной в составе Ауримаса Адомавичюса, Роландаса Мащинскаса, Жигимантаса Галишанскиса и Доминикаса Янчёниса. Выступление литовских спортсменов на чемпионате можно оценить двояко: с одной стороны, не выиграно ни одной медали, с другой – представители Литвы завоевали три олимпийские путевки.

Подготовлено по сообщениям СМИ

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