Спорт: только факты

Фото BFL/ Витаутаса Пятрикаса

Домантас Сабонис дождался своего часа и подписал новый четырехлетний контракт с клубом НБА «Индиана Пэйсерс», согласно которому станет теперь самым высокооплачиваемым спортсменом Литвы. Все три предыдущих года сын легенды литовского баскетбола Арвидаса Сабониса играл на условиях контракта новичка, по которому получал примерно 3,5 миллиона долларов за сезон. Однако статистика 23-летнего Домантаса с каждым сезоном становилась все лучше, и, например, по итогам прошлого сезона в активе Сабониса-младшего значились следующие цифры: 25 минут игрового времени в среднем за матч, 14,1 набранных очка, 9,3 подбора и 2,9 передачи. Домантас подписал контракт на четыре года, в течение которых гарантировано получит 77 миллионов долларов. Еще восемь миллионов долларов предусмотрены в качестве возможных бонусов. Новое соглашение Сабониса начнет действовать с сезона-2020/2021. Заключенный Домантасом Сабонисом контракт стал самым крупным в истории спорта Литвы. Для сравнения: Йонас Валанчюнас, второй литовец, играющий сейчас в НБА, в Мемфисе за три ближайших года получит 45 миллионов долларов. Чтобы понять, насколько выросла оплата спортсменов во всем мире, достаточно отметить такой факт: отец Сабониса, ныне возглавляющий Литовскую федерацию баскетбола, за семь проведенных в НБА лет заработал «только» 47,8 миллиона долларов.

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Согласно опубликованному Международным велосоюзом (UCI) рейтингу, на Олимпийских играх в Токио в шоссейных велогонках Литву представят два спортсмена. В рейтинге наций Литва заняла 45-е место и получила одно место на Олимпиаде-2020 в групповой гонке. Кто конкретно выступит за Литву 25 июля 2020 года в мужской групповой олимпийской гонке, выяснится уже в следующем году. Литва будет единственной из прибалтийских республик, которая сможет выставить в Токио одну участницу в женской гонке. Это будет — Раса Лелейвите, которая получила олимпийскую путевку благодаря попаданию в индивидуальный топ-100 рейтинга UCI. Кроме того, олимпийская команда Литвы надеется на пополнение из других велодисциплин – MTB и BMX, где олимпийская квалификация завершится в конце мая – начале июня будущего года. И, безусловно, большие надежды связаны с литовскими трековиками: здесь Литве вполне по силам завоевать четыре лицензии.