Спорт: только факты

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В Москве прошел пятый этап Гран-при по фигурному катанию «Ростелеком». Среди участников были и представители Литвы – танцевальная пара Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс. Эллисон и Саулюс выступили ровно, на своем уровне. За короткую программу они получили 69,79 балла – пятый результат. Это несколько ниже их личного рекорда (73,41), но стоит отметить, что за технику у литовской пары оказалась третья оценка среди десяти выступавших в Москве дуэтов. Произвольный танец принес Рид и Амбрулявичюсу еще 105,64 балла и был шестым результатом, а по сумме программ литовские фигуристы (175,43) заняли пятую итоговую строчку в Москве и заработали пять тысяч долларов.

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Баскетболист Йонас Валанчюнас не будет награжден чемпионским перстнем Национальной баскетбольной ассоциации. Прошлый сезон Валанчюнас начинал в клубе «Торонто Рэпторс», но в феврале был обменен в «Мемфис Гриззлис». Канадский клуб дошел до финала чемпионата НБА и впервые в своей истории выиграл титул. Изначально «Рэпторс» собирался включить Валанчюнаса в список игроков, которые по итогам сезона 2018/19 будут награждены чемпионскими перстнями. Однако теперь генеральный директор Бобби Уэбстер заявил о другом «непростом решении», принятом клубом.

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Талантливая 13-летняя литовская баскетболистка Юсте Вероника Йоците в дальнейшем будет обучаться в знаменитой Академии Тони Паркера в Лионе. Йоците является, наверное, самой многообещающей баскетболисткой Литвы за последнее время. В свои 13 лет при росте 1,84 метра она уже лидер национальной сборной кадетов и на недавнем чемпионате Европы-2019 U-16 помогла команде завоевать серебряные медали. Юная баскетболистка уже дебютировала во взрослом чемпионате Литвы в составе клайпедской команды, а теперь решила отправиться совершенствовать мастерство во Францию. А пока Юсте прибыла в расположение национальной команды, куда ее недавно впервые пригласил главный тренер Мантас Шернюс. Женская сборная Литвы готовится к отборочным матчам ЧЕ-2021. Сборная успешно стартовала в квалификации чемпионата Европы 2021 года, разгромив в первом матче команду Албании – 108:43. Во второй четверти наставник литовской сборной Мантас Шернюс выпустил на площадку и 13-летнюю дебютантку Юсте Йоците, которой вскоре удалось набрать первые очки в составе национальной команды.

Подготовлено по сообщениям СМИ