Спорт: только факты

Лидер Литовской баскетбольной лиги каунасский «Жальгирис» потерпел сенсационное поражение от «Литкабелиса». До этого момента «Жальгирис» выиграл в чемпионате страны все 16 матчей, но в 17-м туре его сумел остановить панявежский «Литкабелис». Первая четверть игры в Панявежисе не выявила какого-то большого преимущества одной из сторон и завершилась минимально в пользу хозяев площадки – 23:22. А дальше «Жальгирис» в течение семи минут сумел набрать всего четыре очка, тогда как баскетболисты «Литкабелиса» – 14. Благодаря этому рывку панявежский клуб к большому перерыву подошел с перевесом- 41:33. В начале второй половины игры команда Шарунаса Ясикявичюса быстро приблизилась (41:40), но вскоре последовал новый рывок панявежских баскетболистов. Оправиться гости не смогли до конца встречи, и «Литкабелис» отпраздновал большую победу – 83:72. Последний раз в национальном чемпионате «Жальгирис» проигрывал в апреле прошлого года в Пренай. «Литкабелис» одержал четвертую победу в последних пяти матчах и 11-ю в сезоне, обосновавшись на третьей строчке в турнирной таблице. Лидером ЛБЛ остается «Жальгирис» (16 побед – 1 поражение), на втором месте идет вильнюсский «Ритас» (12-5).

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Лучший спортсмен Литвы Данас Рапшис стал обладателем роскошного полноприводного внедорожника “Renault Koleos”. Автомобиль в начале января спортсмену подарил вильнюсский автоцентр “Sostena”. У нового внедорожника двигатель Blue dCi мощностью 190 лошадиных сил, который к тому же и более экологичный. Машина имеет автоматическую коробку передач X-Tronic и еще более высокий уровень комфорта по сравнению с предыдущими аналогами, включая усовершенствованный комплект помощи при вождении (ADAS): предупреждение о выезде с полосы движения и препятствиях на дороге, система распознавания дорожных знаков, автоматическое переключение дальнего и ближнего света, четыре внешние камеры с обзором на 360 градусов, адаптивный круиз-контроль и прочее. Напомним, в 2019 году Данас Рапшис стал двукратным чемпионом Европы и одержал 14 побед на этапах Кубка мира. По итогам года пловец был признан лучшим спортсменом Литвы.

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