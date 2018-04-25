Спорт: только факты

Планируемые поступления от ФИФА составят 1,45 миллиона, из УЕФА должны прийти еще 5,22 миллиона евро. Остальную доходную часть бюджета составят другие источники финансирования. Федерация стремится сократить расходы. Например, если ранее на зарплату своим работникам у ЛФФ уходило до полутора миллионов (в 2017 году это была сумма 1,485 миллиона евро, в 2018-м – 1,588 миллиона), то в 2019-м выплаты составили 1,209 миллиона евро. При этом на Литовской федерации по-прежнему висят ощутимые долги. К примеру, кредит в 1,8 миллиона от УЕФА, из которого 200 тысяч планируется погасить к апрелю этого года. Также у ЛФФ есть кредит от Šiaulių bankas на сумму 756 тысяч евро, и его федерация также планирует закрыть в этом году. Кроме того, остаются задолженности порядка миллиона евро по налогам, начисленные в виде штрафных санкций по итогам проверок деятельности еще прежнего руководства федерации (2013–2016). Этот вопрос ЛФФ надеется урегулировать в суде.

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Ведущая литовская танцевальная пара на льду Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс вышли победителями завершившегося в немецком Оберстдорфе турнира Bavarian Open 2020.

За призы Bavarian Open боролись 11 танцевальных пар, и литовский дуэт показал в этой конкуренции лучшие результаты в обеих программах. За ритм-танец они получили 68,79 балла, за произвольный – 108,99. Последняя оценка является личным рекордом пары. По сумме программ Амбрулявичюс и Рид набрали 177,78 балла и впервые выиграли довольно представительные международные соревнования. Достигнутый литовской танцевальной парой результат не может не радовать в преддверии мирового первенства, которое пройдет с 16 по 22 марта в Монреале (Канада). Помимо Амбрулявичюса и Рид в Оберстдорфе выступила еще одна фигуристка из Литвы – Грета Морките. В соревновании одиночниц она набрала в сумме 142,77 балла и заняла десятое место из 19 возможных.

Подготовлено по сообщениям СМИ