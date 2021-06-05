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Спортивные игры литовцев мира пройдут в середине июля следующего года

Фото BFL/ Šarūnas Mažeika

XI-е спортивные игры литовцев мира, которые должны были состояться в июле нынешнего года, из-за пандемии перенесены на лето 2022 года и будут проходить 14-17 июля в Друскининкай, сообщило в четверг Министерство образования, науки и спорта. 

На эти игры Министерство наметило выделить из бюджета 2022 года 1 млн евро, также будут искать другие источники финансирования. 

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X-е спортивные игры литовцев мира прошли в 2017 году в Каунасе. Они привлекли более 3,8 тыс. участников, из них более 2,6 тыс. были проживающие за рубежом соотечественники из 26-и государств. 

В межвоенное время эти игры назывались Литовской национальной олимпиадой и впервые были проведены в 1938 году в Каунасе. Потом 40 лет игры не проводились. В 1978 году они были возобновлены в Торонто, потом проходили в Чикаго, Аделаиде, а с 1991 года проводятся в Литве. 

XI-е игры литовцев мира будут проходить под патронажем президента Гитанаса Науседы. 

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