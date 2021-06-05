Спортивные игры литовцев мира пройдут в середине июля следующего года

X-е спортивные игры литовцев мира прошли в 2017 году в Каунасе. Они привлекли более 3,8 тыс. участников, из них более 2,6 тыс. были проживающие за рубежом соотечественники из 26-и государств.

В межвоенное время эти игры назывались Литовской национальной олимпиадой и впервые были проведены в 1938 году в Каунасе. Потом 40 лет игры не проводились. В 1978 году они были возобновлены в Торонто, потом проходили в Чикаго, Аделаиде, а с 1991 года проводятся в Литве.

XI-е игры литовцев мира будут проходить под патронажем президента Гитанаса Науседы.