Советник президента Литвы Гитанаса Науседы по внешней политике Аста Скайсгирите заявила, что предложения некоторых членов фракции консерваторов в сейме о делегировании на саммиты ЕС не президента, а премьера, являются необоснованными ни конституционно, ни с учетом сложившейся практики.
Она отметила, что этот вопрос начали поднимать искусственно после парламентских выборов, чтобы добиться целей внутренней политики, а нынешний порядок «действует хорошо и мог бы продолжать действовать».
«Мне кажется, что эта дискуссия искусственно создана в нашей внутренней политике (…). Эту дискуссию начали раскручивать в публичном пространстве, когда пришло нынешнее большинство к власти в сейме», – сказала А. Скайсгирите во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas.
Она обратила внимание на положения Конституции, которые определяют, что президент является главой государства и представляет Литовское государство, а также на разъяснения Конституционного суда о том, что президент является частью исполнительной власти.
«Совершенно понятно, что из конституционных полномочий проистекает то, что президент формирует внешнюю политику и является участником внутренней политики. Президент не является должностным лицом, которое представляет лишь внешнюю политику, он избран всеми людьми Литвы, и он участвует во внутреннеполитической жизни Литвы», – подчеркнула А. Скайсгирите.
Она также добавила, что на саммитах ЕС президент представляет позицию, которая согласована с правительством и утверждена комитетом сейма.
Сразу после вступления Литвы в ЕС, некоторое время на саммитах Литву представляли как президент, так и премьер, но за время президентства Дали Грибаускайте устоялась традиция, по которой на заседания Совета руководителей ЕС отправлялась президент.
В декабре в интервью BNS И. Шимоните говорила, что «в ближайшее время не видит причин» для замены формата представительства Литвы на саммитах ЕС.
“Споры о том, кто должен представлять Литву на саммите ЕС в Китае”
Шимоните не была , видимо, в Китае и очень хочется там побывать, да ещё вместо президента раз президентские выборы были проиграны.