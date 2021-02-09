Споры о том, кто должен представлять Литву на саммите ЕС в Китае

«Совершенно понятно, что из конституционных полномочий проистекает то, что президент формирует внешнюю политику и является участником внутренней политики. Президент не является должностным лицом, которое представляет лишь внешнюю политику, он избран всеми людьми Литвы, и он участвует во внутреннеполитической жизни Литвы», – подчеркнула А. Скайсгирите.

Она также добавила, что на саммитах ЕС президент представляет позицию, которая согласована с правительством и утверждена комитетом сейма.

Сразу после вступления Литвы в ЕС, некоторое время на саммитах Литву представляли как президент, так и премьер, но за время президентства Дали Грибаускайте устоялась традиция, по которой на заседания Совета руководителей ЕС отправлялась президент.

В декабре в интервью BNS И. Шимоните говорила, что «в ближайшее время не видит причин» для замены формата представительства Литвы на саммитах ЕС.