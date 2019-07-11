SPOT возвращается

Фото организаторов

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«Типография искусств» приглашает вас посетить театр вне сцены. Второй международный фестиваль уличных театров SPOT`19 пройдет в Вильнюсе с 11 по 14 июля на улицах Старого года, в парках и скверах столицы.

Жителей и гостей города приглашают по-новому взглянуть на известные городские пространства. Интерактивный, живой и неожиданный мир современного уличного театра откроется всем, кто этого захочет. Кроме того, в сотрудничестве с «Neakivaizdinis Vilnius» «Типография искусств» приглашает во время фестиваля совершить бесплатную экскурсию по специальному маршруту SPOT. Фестиваль SPOT‘19 для всех возрастов, а программа абсолютно бесплатна!

Программа

Велосипедная головоломка | Guixot de 8 (Испания)

11 и 12 июля в 17:00 час.

13 июля в 14:00 час.

14 июля в 12 :00 час.

Интерактивная инсталляция | продолжительность 4 часа.

Место проведения: Бернардинский сад

Последствия | Cia Moveo (Испания)

11 июля в 19:00 час.

12 июля в 18:00 и 20:00 час.

представление движения | продолжительность 25 мин.

Место проведения: площадь В. Кудирки

Мясная лавка Бакюла | Pikz Palace (Бельгия)

12 июля в 12:30, 19:00 и 20:00 час.

13 июля в 15:00, 16:00 и 17:00 час.

представление уличного театра | продолжительность 30 мин.

Место проведения: рынок Тимо

Gregarious | Soon Company (Швеция, Испания)

13 июля в 18:00 час.

14 июля в 13:00 час.

представление современного цирка| продолжительность 45 мин.

Место: Дворик Вильнюсской Академии Искусств (ул. Майронио, 3)

Выход | Cirque Inextremiste (Франция)

13 июля в 21:00 час.

представление уличного театра | продолжительность: 45 мин.

расположение: лужайка перед сценой, парк Вингис