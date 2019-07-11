SPOT возвращается

«Типография искусств» приглашает вас посетить театр вне сцены. Второй международный фестиваль уличных театров SPOT`19 пройдет в Вильнюсе с 11 по 14 июля на улицах Старого года, в парках и скверах столицы.
Жителей и гостей города приглашают по-новому взглянуть на известные городские пространства. Интерактивный, живой и неожиданный мир современного уличного театра откроется всем, кто этого захочет. Кроме того, в сотрудничестве с «Neakivaizdinis Vilnius» «Типография искусств» приглашает во время фестиваля совершить бесплатную экскурсию по специальному маршруту SPOT. Фестиваль SPOT‘19 для всех возрастов, а программа абсолютно бесплатна!
Программа
Велосипедная головоломка | Guixot de 8 (Испания)
11 и 12 июля в 17:00 час.
13 июля в 14:00 час.
14 июля в 12 :00 час.
Интерактивная инсталляция | продолжительность 4 часа.
Место проведения: Бернардинский сад
Последствия | Cia Moveo (Испания)
11 июля в 19:00 час.
12 июля в 18:00 и 20:00 час.
представление движения | продолжительность 25 мин.
Место проведения: площадь В. Кудирки
Мясная лавка Бакюла | Pikz Palace (Бельгия)
12 июля в 12:30, 19:00 и 20:00 час.
13 июля в 15:00, 16:00 и 17:00 час.
представление уличного театра | продолжительность 30 мин.
Место проведения: рынок Тимо
Gregarious | Soon Company (Швеция, Испания)
13 июля в 18:00 час.
14 июля в 13:00 час.
представление современного цирка| продолжительность 45 мин.
Место: Дворик Вильнюсской Академии Искусств (ул. Майронио, 3)
Выход | Cirque Inextremiste (Франция)
13 июля в 21:00 час.
представление уличного театра | продолжительность: 45 мин.
расположение: лужайка перед сценой, парк Вингис