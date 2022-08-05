Спрос на газ снижается

«Всей этой экономии Литва добилась несколькими способами: в первую очередь, это реакция на цену — спрос на газ явно снижается. Кроме того, в этом отопительном сезоне Вильнюс переходит на мазут, что дополнит экономию природного газа. Никаких дополнительных мер, которые должны быть приняты, мы не намечаем», — сказал BNS А. Зананавичюс по телефону из Брюсселя.

План, согласованный ЕС, предлагает государствам-членам добровольно сократить потребление газа на 15% с начала следующего месяца до конца марта следующего года по сравнению со средним показателем за тот же период за последние пять лет.

Оператор газопередающей системы Amber Grid сообщил, что за шесть месяцев этого года в Литве было потреблено газа на 35% меньше, чем в прошлом году.

По словам А. Зананавичюса, в ходе дискуссий с министрами также была достигнута договоренность о том, что в случае внезапного отключения от общей энергосистемы с Россией и Беларусью (БРЭЛЛ) для Литвы будут применяться исключения при расчете потребления газа — снижать расход газа необходимости нет.

Между тем главный советник президента Литвы Ярослав Неверович считает, что, поскольку Россия резко сокращает поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток», со стороны Сообщества было бы разумно отказаться от российского газа. По его словам, очевидно, что Россия стремится навредить Европе, сокращая поставки газа. «Это абсолютная манипуляция и очевидная цель — сохранить хотя бы минимальный приток газа, который при значительном повышении цены означает еще больший доход для российского бюджета. Очевидно, что цель состоит в том, чтобы получить максимальный доход от минимального количества газа, уменьшив его, чтобы навредить Европе, как-то разделить Европу и угрожать ей, забрав при этом максимальное количество денег», — сказал Я. Неверович в интервью литовской телерадиовещательной компании.

Подготовлено по сообщениям СМИ